Valeria Palma Buendía representará a Ecuador en el Reinado Internacional del Café 2026

La Organización Miss Ecuador designó a Valeria Elizabeth Palma Buendía, de 19 años, como representante nacional en el Reinado Internacional del Café 2026, certamen que se desarrollará del 4 al 10 de enero en Manizales, Colombia, con el objetivo de fortalecer la representación cultural y la proyección internacional del país.

Valeria Palma Buendía viajará el sábado 3 de enero desde el aeropuerto de Guayaquil para incorporarse a la agenda oficial del certamen internacional. El Reinado Internacional del Café es un evento cultural y turístico que reúne a representantes de diversos países productores y consumidores de café, y que busca promover la identidad, tradiciones y hospitalidad de la región cafetera colombiana.

Reina Internacional del Café 2026

La representante ecuatoriana nació el 17 de mayo de 2006 en Guayaquil, Ecuador. Es bachiller, graduada del colegio particular Educamundo, y actualmente cursa la carrera de Negocios Digitales en la Universidad Espíritu Santo (UEES). Su formación académica se complementa con preparación en áreas relacionadas con comunicación, imagen y proyección pública.

La designación fue confirmada por la Organización Miss Ecuador, entidad responsable de seleccionar y preparar a las representantes nacionales para certámenes internacionales. La institución destacó el perfil integral de Palma Buendía, así como su experiencia previa en concursos de belleza y su compromiso con proyectos de impacto social.

Trayectoria en certámenes y formación integral

Valeria Palma cuenta con experiencia en pasarelas de modelaje y competencias nacionales e internacionales. Entre sus logros se encuentra el título de Miss Teen Intercontinental 2024, además de haber sido semifinalista de Miss Ecuador 2025, certamen en el que fue elegida en agosto, en la ciudad de Salinas.

Su participación en estos eventos le ha permitido desarrollar habilidades en comunicación efectiva, imagen personal y trabajo en equipo, aspectos considerados fundamentales para la representación del país en escenarios internacionales. Asimismo, posee conocimientos en manejo de herramientas digitales, alineados con su formación universitaria en negocios digitales.

El Reinado Internacional del Café no solo evalúa la presencia escénica de las candidatas, sino también su capacidad para difundir la cultura, el turismo y los valores de sus países de origen, lo que convierte a la preparación integral en un componente clave del certamen.

Compromiso social y proyección cultural

Como parte de su perfil, Valeria Palma Buendía impulsa el proyecto social “Valientes y Bellas”, una iniciativa enfocada en el empoderamiento femenino y el fortalecimiento de la autoestima. Este proyecto se encuentra actualmente en proceso de crecimiento y ejecución, con el objetivo de generar espacios de apoyo y formación para mujeres jóvenes.

La representante ecuatoriana también manifiesta un interés constante por la moda, el café, la creación de contenido digital y los proyectos sociales, áreas que guardan relación directa con la temática del certamen que se celebrará en Manizales.

Durante su participación en el Reinado Internacional del Café 2026, Valeria Palma cumplirá una agenda que incluye actividades culturales, eventos oficiales, recorridos turísticos y presentaciones ante el jurado, en representación de Ecuador. La Organización Miss Ecuador señaló que brindará el acompañamiento necesario para garantizar una participación acorde con los estándares internacionales del certamen.