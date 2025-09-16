Varias bajas y dudas tiene Liga de Quito para recibir este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo por Conmebol Libertadores

Liga Deportiva Universitaria de Quito se prepara para uno de sus partidos más importantes del año. Este jueves 18 de septiembre, el ‘Rey de Copas’ ecuatoriano recibirá a Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por el brasileño Tiago Nunes llega con ilusión, pero también con algunas dudas y bajas confirmadas que condicionan su alineación.

El director deportivo de LDU, Eduardo Álvarez, explicó este martes en Radio La Red que dos jugadores son duda hasta última hora: Bryan Ramírez y Alexander Alvarado, piezas claves en el esquema de Nunes. Ramírez sufrió un hematoma, aunque ya fue tratado por el cuerpo médico, mientras que Alvarado recibió un golpe y será sometido a exámenes para descartar una lesión mayor.

A estas incógnitas Liga de Quito suma dos bajas confirmadas: Richard Mina, por lesión, y Fernando Cornejo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. “Con Richard hubo una inflamación en los dedos del pie, pero estamos organizando un plan de recuperación más pausado”, precisó Álvarez.

Pese a los problemas médicos y sanciones, el dirigente aseguró que la plantilla tiene la jerarquía suficiente para competir. “Yo confío mucho en todos los jugadores, tanto en los que están disputando el partido como en los que estén en el banco. Es un gran grupo, con un vestuario sano, y ahora hay que demostrar el jueves que queremos pasar a la siguiente ronda”, señaló.

Los brasileños también llega con dudas

Sao Paulo, rival de los albos, tampoco llega al 100 %. El técnico argentino Hernán Crespo tiene dudas en la banda izquierda, ya que Enzo Díaz, lateral titular, terminó con molestias en el tobillo su último encuentro. A esto se suma que su alternativa, Wendell, sufrió rigidez en el aductor. Pese a ello, Crespo mostró confianza en contar con al menos uno de ellos para el duelo en Quito.

Expectativa en la hinchada de Liga de Quito

La ilusión de volver a disputar una semifinal de Libertadores se reflejará en las tribunas. Según Álvarez, el Rodrigo Paz Delgado tendrá lleno total este jueves. Las localidades están prácticamente agotadas, salvo un pequeño remanente en la tribuna sur alta. Además, los boletos continúan disponibles en línea con descuentos, y los menores de 12 años pueden ingresar gratis a General y Tribuna.

El partido de ida entre Liga de Quito y Sao Paulo está programado para las 17:00 del jueves 18 de septiembre en el estadio Rodrigo Paz Delgado. La revancha se jugará una semana después, el jueves 25, en el estadio Morumbi de Sao Paulo.