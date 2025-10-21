Vehículo abandonado genera nueva amenaza explosiva cerca de hospital en Guayaquil

Una alerta por posible coche bomba se activó la mañana de este martes 21 de octubre, en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil, donde tres sujetos abandonaron un vehículo sospechoso a la altura del Hospital del Día Sur Valdivia. El incidente ocurrió en un sector de alta circulación vehicular y peatonal, lo que obligó al cierre inmediato de carriles centrales por parte de unidades policiales y de tránsito. La acción preliminares apunta a un intento de generar pánico en la zona.

El vehículo, un automotor de color gris con placas GTV-1969, fue dejado en plena vía pública cerca del centro de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Valdivia y el complejo judicial. Según testigos y reportes iniciales los individuos descendieron del carro y huyeron en otro vehículo no identificado. Ante el aviso, personal de la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) acordonaron el área para evitar riesgos, mientras se realizaban inspecciones de seguridad. No se reportan heridos ni daños materiales hasta el momento.

Protocolos de respuesta inmediata

Minutos después del abandono del vehículo, militares llegaron al sitio para apoyar las operaciones. Se esperaba la intervención de expertos en explosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y el escuadrón antiexplosivos para verificar si el automóvil contenía artefactos peligrosos.

El cierre vial generó congestión en vías alternas como la avenida Pedro Menéndez Gilbert, afectando el desplazamiento de trabajadores del sector sur.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado la presencia de explosivos en el interior del vehículo. De confirmarse como una falsa alarma, este suceso se sumaría a una serie de incidentes similares en Guayaquil durante las últimas semanas. El 20 de octubre, una amenaza de bomba en el Mercado Central fue descartada tras revisiones, sin mayores consecuencias.

Antecedentes de inseguridad con explosivos en la ciudad

Guayaquil ha registrado un incremento en alertas y detonaciones relacionadas con vehículos sospechosos desde inicios de octubre. El 14 de octubre, una explosión en la avenida Joaquín Orrantia, cerca del centro comercial Mall del Sol, dejó un fallecido y al menos 26 heridos, según datos de la Gobernación del Guayas. Ese incidente involucró un automotor incendiado que detonó artefactos explosivos, causando daños en ventanales de edificios aledaños y obligando al cierre de intersecciones como Juan Tanca Marengo y De las Américas.

Previamente, el 9 de octubre, la Policía desactivó explosivos adheridos a una bombona de gas en un vehículo estacionado frente a la Penitenciaría del Litoral, en el kilómetro 16.5 de la vía a Daule. Ese caso, similar al de hoy, fue calificado como una amenaza terrorista por las autoridades.

Estos hechos forman parte de una tendencia documentada en reportes de seguridad nacional. Desde enero de 2025, Ecuador ha contabilizado al menos cinco coches bomba detectados, principalmente en Guayaquil. La declaración de «conflicto armado interno» por el Gobierno en enero de 2024, tras eventos como la fuga de líderes de bandas como Los Choneros, buscaba contrarrestar esta escalada, pero las alertas persisten. (39)

Noticia en desarrollo…