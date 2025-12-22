Venezuela afirma que Rusia “brindará toda su cooperación y apoyo” contra el bloqueo estadounidense

El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, informó este lunes de que su par ruso, Sergei Lavrov, le trasladó que Moscú “brindará toda su cooperación y apoyo” contra el bloqueo estadounidense a petroleros venezolanos incluida en su lista de sanciones.

“El canciller ruso afirmó que Rusia brindará toda su cooperación y apoyo a Venezuela en contra del bloqueo, manifestando total respaldo a las acciones emprendidas en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, señaló Gil en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Gil también detallado que durante su conversación telefónica abordaron “las agresiones y violaciones flagrantes” que desde septiembre viene cometiendo Estados Unidos en el mar Caribe, donde cerca de un centenar de personas han muerto ya por los ataques sobre supuestas narcolanchas.

Venezuela confía en Rusia

“Ataques contra embarcaciones, ejecuciones extrajudiciales y actos de piratería llevados a cabo por el Gobierno de Estados Unidos”, enumeró el ministro de Exteriores venezolano, a quien Lavrov le trasladó “de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente, Nicolás Maduro”.

Esta llamada se produce en medio de un nuevo repunte de las tensiones en la región, en pleno bloqueo de las fuerzas estadounidenses sobre las tropa petrolera de Venezuela. Además, en las últimas horas, Caracas anunció la salida de un buque de Chevron con bandera de Bahamas rumbo a Estados Unidos.

En paralelo, las fuerzas estadounidenses abordaron el domingo otra embarcación, el ‘Bella-1’ -con bandera panameña y relacionado con una empresa a su vez con vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán-, en la que ha sido la tercera operación contra un navío cerca de aguas venezolanas en lo que va de mes.

Otro respaldo a Caracas

El respaldo expresado por Irán se suma a una serie de gestiones diplomáticas que Venezuela ha intensificado en las últimas semanas para enfrentar el endurecimiento del cerco marítimo impuesto por Estados Unidos. Caracas sostiene que las incautaciones de buques petroleros constituyen acciones unilaterales que exceden cualquier marco legal internacional y agravan la inestabilidad regional. En ese escenario, el Gobierno venezolano busca consolidar alianzas con países que cuestionan abiertamente el régimen de sanciones y el uso de la fuerza en aguas internacionales.

Según fuentes oficiales, el diálogo con Teherán también abordó mecanismos de cooperación energética y logística para mitigar el impacto del bloqueo sobre las exportaciones de crudo. Venezuela insiste en que estas medidas afectan directamente a su economía y a la población civil, al limitar el acceso a ingresos clave. La Cancillería reiteró que continuará denunciando estos hechos ante organismos multilaterales, mientras advierte que la militarización del Caribe eleva el riesgo de una escalada mayor.