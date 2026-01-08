COMUNIDAD POR USD 1
Mundo
Latinoamérica

Venezuela anuncia liberación de un número importante de presos nacionales y extranjeros

Durante una rueda de prensa en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, explicó que la medida busca afianzar la decisión de promover la paz sin distinción de ideología o religión.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Fotografía: Europapress
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves 8 de enero que las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y que estos procesos de excarcelación están ocurriendo “en este mismo momento”, como un gesto unilateral para consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país.

Declaraciones clave del anuncio

Durante una rueda de prensa en Caracas, Rodríguez explicó que la medida busca afianzar la decisión de promover la paz sin distinción de ideología o religión.

“Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, declaró el presidente del Parlamento.

Además, precisó: “Las instituciones del Estado han decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo en este mismo momento”.

Situación política en Venezuela

El anuncio se produce en un momento de cambios en el panorama político venezolano, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Fuentes diplomáticas y medios internacionales han reportado que la liberación incluye a presos considerados políticos, entre ellos algunos extranjeros, como ciudadanos españoles.

Organizaciones no gubernamentales, como Foro Penal, han documentado históricamente cientos de detenciones por motivos políticos en el país, con un registro de 863 presos políticos al cierre de diciembre de 2025.

Recientemente, antes de este anuncio, se registraron excarcelaciones parciales a finales de 2025 y principios de 2026.

Reacciones y detalles adicionales

Rodríguez no especificó la cifra exacta de beneficiados ni los nombres de las personas liberadas, indicando que los detalles se conocerían en las próximas horas. La medida ha sido descrita como unilateral, sin acuerdos previos con otros sectores. El funcionario enfatizó la búsqueda de unión nacional. 

Implicaciones para el país

Esta decisión representa un paso en medio de demandas recurrentes de la oposición y la comunidad internacional por la liberación de detenidos por razones políticas. Organismos de derechos humanos han insistido en la necesidad de medidas amplias para garantizar la reconciliación.

Hasta el momento, no se han publicado listas oficiales de los liberados, y el proceso continúa en desarrollo. La Asamblea Nacional, presidida por Rodríguez, respalda la iniciativa como parte de los esfuerzos institucionales por la estabilidad.

