Venezuela confirma la liberación de casi un centenar de presos detenidos tras las elecciones de 2024

Las autoridades de Venezuela confirmaron este jueves la liberación de 99 personas detenidas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, acusadas de hechos de violencia e incitación al odio, en un proceso atribuido a la evaluación individual de cada caso.

El anuncio fue realizado por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, en el que se señaló que la decisión fue adoptada por el Gobierno venezolano y el Sistema de Justicia.

Según el organismo, las excarcelaciones se otorgaron bajo la figura de medidas cautelares, luego de un análisis caso por caso, lo que permitió la liberación de 99 ciudadanos. El Ministerio calificó esta acción como una muestra del compromiso del Estado con la paz, el diálogo y la justicia.

Las personas beneficiadas se encontraban privadas de libertad por su presunta participación en hechos de violencia e incitación al odio registrados después de los comicios presidenciales que dieron la victoria a Nicolás Maduro, proceso que fue cuestionado por la oposición y por sectores de la comunidad internacional.

Derechos humanos y contexto político en Venezuela

El Ministerio sostuvo que la medida forma parte de las gestiones permanentes del Ejecutivo para garantizar el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, incluso en casos de personas que, según la versión oficial, habrían sido víctimas de manipulación política y mediática.

En el comunicado, la institución afirmó que estas personas atentaron contra la soberanía, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica, aunque subrayó que el Estado optó por aplicar mecanismos legales previstos en la normativa vigente.

Asimismo, el Gobierno enmarcó la decisión en un contexto que calificó como de tensiones internacionales, aludiendo a lo que describió como agresiones multilaterales y conflictos con la Administración de Donald Trump, incluyendo incidentes relacionados con seguridad marítima y sanciones.

Postura oficial y respuesta a ONG

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario aseguró que, aun en este escenario, el Estado venezolano garantiza a todas las personas privadas de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integral. Además, reiteró que el Gobierno Bolivariano continuará trabajando por la paz, la justicia y la defensa de la soberanía nacional.

El pronunciamiento oficial se produjo luego de que varias organizaciones no gubernamentales venezolanas, entre ellas Justicia, Encuentro y Perdón, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLPP), informaran previamente sobre la excarcelación de entre 60 y 75 personas.

Las autoridades señalaron que la cifra confirmada oficialmente asciende a 99 ciudadanos, superando los números difundidos inicialmente por estas organizaciones.

Cifras de detenciones políticas

De acuerdo con datos del Foro Penal, organización dedicada al seguimiento de detenciones por motivos políticos, 902 personas permanecen privadas de libertad en Venezuela, mientras que 62 se encuentran en condición de desaparición forzada. Estas cifras corresponden a reportes actualizados por la organización y no han sido confirmadas de manera oficial por el Gobierno.

La situación de los detenidos y las recientes excarcelaciones continúan siendo objeto de seguimiento por parte de organismos nacionales e internacionales, en un contexto marcado por la polarización política y las disputas sobre la legitimidad de los resultados electorales de 2024.