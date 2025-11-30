COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Venezuela denuncia “amenaza colonialista” y “agresión” de Trump tras declarar el cierre de su espacio aéreo

En una escalada de tensiones diplomáticas, Venezuela ha condenado enérgicamente la reciente declaración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció el cierre total del espacio aéreo del país sudamericano.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Venezuela denuncia amenaza colonialista y agresión de Trump tras declarar el cierre de su espacio aéreo.
Venezuela denuncia amenaza colonialista y agresión de Trump tras declarar el cierre de su espacio aéreo.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado contundente este sábado repudiando el mensaje difundido por el mandatario estadounidense. En el documento, la República Bolivariana rechaza el intento de Washington de aplicar su jurisdicción de manera extraterritorial, calificando de insólito el pretender dar órdenes sobre la seguridad aeronáutica de una nación independiente.

“La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público… en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos”, señala el texto oficial. Caracas subraya que estas acciones atentan contra la integridad territorial y la “soberanía plena del Estado venezolano”.

Para el gobierno de Nicolás Maduro, estas declaraciones constituyen un “acto hostil, unilateral y arbitrario” que se enmarca dentro de una política de agresión permanente con claras “pretensiones coloniales sobre América Latina y el Caribe”.

Venezuela denuncia violación a la Carta de las Naciones Unidas

El Ejecutivo de Venezuela ha denunciado que el anuncio de Trump representa una “amenaza explícita de uso de la fuerza”. Según la diplomacia venezolana, esto prohíbe de forma clara el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, argumentan que este “intento de intimidación” vulnera el Artículo 1 del mismo estatuto, el cual consagra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como principios fundamentales.

“Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, advirtió el Ministerio, exigiendo respeto y dejando claro que Venezuela no aceptará tutelaje de ningún poder extranjero.

Impacto humanitario y defensa “al costo que sea”

La Cancillería destacó una consecuencia inmediata y humanitaria de esta medida: Estados Unidos ha suspendido “de manera unilateral” los vuelos de repatriación de emigrantes. Hasta la fecha, el Plan Vuelta a la Patria había facilitado el retorno de 13.956 migrantes a Venezuela a través de 75 vuelos, una operación que ahora se ve interrumpida.

Por su parte, el sector militar reaccionó con firmeza. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, utilizó su cuenta de Telegram para asegurar que defenderán la integridad del país sin dudarlo. “Venezuela responderá con dignidad, legalidad y la fuerza moral de un pueblo que jamás permitirá que se mancille su honor ¡DEFENDEREMOS NUESTRA SOBERANÍA AL COSTO QUE SEA!”, sentenció Padrino López.

El mensaje de Trump: cierre total y advertencias

La reacción de Caracas responde a una publicación realizada por Donald Trump en su plataforma Truth Social. En ella, el presidente estadounidense declaró que el espacio aéreo “sobre” Venezuela y sus alrededores permanecerá “cerrado en su totalidad”, dirigiendo su advertencia a aerolíneas, pilotos y presuntos traficantes.

Este anuncio se produce en una semana donde el mandatario norteamericano ha insinuado intenciones de incursionar en territorio venezolano para combatir el narcotráfico, lo que ha elevado las alarmas sobre una posible invasión o acción militar en la zona. Venezuela ha hecho un llamado a la ONU y a organismos multilaterales para rechazar esta “agresión inmoral” que amenaza la estabilidad de la región.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daddy Yankee arremete con nueva demanda por presunta apropiación de regalías y manipulación de derechos

Vanessa Hudgens celebra la llegada de su segundo bebé y comparte una imagen llena de emoción

Venezuela denuncia “amenaza colonialista” y “agresión” de Trump tras declarar el cierre de su espacio aéreo

Un hombre fue asesinado mientras comía en un puesto de chuzos en Manta, provincia de Manabí

Waldokinc el Troyano: ¿Quién es el artista esmeraldeño que está detrás del éxito viral de “SISISI”?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daddy Yankee arremete con nueva demanda por presunta apropiación de regalías y manipulación de derechos

Vanessa Hudgens celebra la llegada de su segundo bebé y comparte una imagen llena de emoción

Venezuela denuncia “amenaza colonialista” y “agresión” de Trump tras declarar el cierre de su espacio aéreo

Un hombre fue asesinado mientras comía en un puesto de chuzos en Manta, provincia de Manabí

Waldokinc el Troyano: ¿Quién es el artista esmeraldeño que está detrás del éxito viral de “SISISI”?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daddy Yankee arremete con nueva demanda por presunta apropiación de regalías y manipulación de derechos

Vanessa Hudgens celebra la llegada de su segundo bebé y comparte una imagen llena de emoción

Un hombre fue asesinado mientras comía en un puesto de chuzos en Manta, provincia de Manabí

Waldokinc el Troyano: ¿Quién es el artista esmeraldeño que está detrás del éxito viral de “SISISI”?

Cámara de seguridad capta violento asalto perpetrado por varios hombres armados en una gasolinera de Chone, Manabí

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO