Venezuela denuncia “amenaza colonialista” y “agresión” de Trump tras declarar el cierre de su espacio aéreo

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela emitió un comunicado contundente este sábado repudiando el mensaje difundido por el mandatario estadounidense. En el documento, la República Bolivariana rechaza el intento de Washington de aplicar su jurisdicción de manera extraterritorial, calificando de insólito el pretender dar órdenes sobre la seguridad aeronáutica de una nación independiente.

“La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público… en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de Estados Unidos”, señala el texto oficial. Caracas subraya que estas acciones atentan contra la integridad territorial y la “soberanía plena del Estado venezolano”.

Para el gobierno de Nicolás Maduro, estas declaraciones constituyen un “acto hostil, unilateral y arbitrario” que se enmarca dentro de una política de agresión permanente con claras “pretensiones coloniales sobre América Latina y el Caribe”.

Venezuela denuncia violación a la Carta de las Naciones Unidas

El Ejecutivo de Venezuela ha denunciado que el anuncio de Trump representa una “amenaza explícita de uso de la fuerza”. Según la diplomacia venezolana, esto prohíbe de forma clara el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas. Asimismo, argumentan que este “intento de intimidación” vulnera el Artículo 1 del mismo estatuto, el cual consagra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales como principios fundamentales.

“Ninguna autoridad ajena a la institucionalidad venezolana tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional”, advirtió el Ministerio, exigiendo respeto y dejando claro que Venezuela no aceptará tutelaje de ningún poder extranjero.

Impacto humanitario y defensa “al costo que sea”

La Cancillería destacó una consecuencia inmediata y humanitaria de esta medida: Estados Unidos ha suspendido “de manera unilateral” los vuelos de repatriación de emigrantes. Hasta la fecha, el Plan Vuelta a la Patria había facilitado el retorno de 13.956 migrantes a Venezuela a través de 75 vuelos, una operación que ahora se ve interrumpida.

Por su parte, el sector militar reaccionó con firmeza. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, utilizó su cuenta de Telegram para asegurar que defenderán la integridad del país sin dudarlo. “Venezuela responderá con dignidad, legalidad y la fuerza moral de un pueblo que jamás permitirá que se mancille su honor ¡DEFENDEREMOS NUESTRA SOBERANÍA AL COSTO QUE SEA!”, sentenció Padrino López.

El mensaje de Trump: cierre total y advertencias

La reacción de Caracas responde a una publicación realizada por Donald Trump en su plataforma Truth Social. En ella, el presidente estadounidense declaró que el espacio aéreo “sobre” Venezuela y sus alrededores permanecerá “cerrado en su totalidad”, dirigiendo su advertencia a aerolíneas, pilotos y presuntos traficantes.

Este anuncio se produce en una semana donde el mandatario norteamericano ha insinuado intenciones de incursionar en territorio venezolano para combatir el narcotráfico, lo que ha elevado las alarmas sobre una posible invasión o acción militar en la zona. Venezuela ha hecho un llamado a la ONU y a organismos multilaterales para rechazar esta “agresión inmoral” que amenaza la estabilidad de la región.