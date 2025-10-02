COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Mundo
Latinoamérica

Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos cerca de su territorio: «Es una provocación»

El presidente estadounidense Donald Trump declara a EEUU en "conflicto armado" con los cárteles.
Venezuela denuncia el despliegue de aviones de combate de Estados Unidos cerca de su territorio: "Es una provocación"
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Las autoridades de Venezuela denunciaron este jueves 2 de octubre el despliegue de aviones de combate de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cerca de su territorio. Esta acción ocurre en el marco de las operaciones militares estadounidenses emprendidas en las últimas semanas en el Caribe. Allí han llegado a atacar supuestas narcolanchas.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, aseguró que el sistema de defensa aérea ha detectado cinco aeronaves estadounidenses. Supuestamente son de tipo F-35, en la región de Maiquetía, en el norte del país.

«La presencia de esos (…) aviones, volando en las cercanías de nuestra área de influencia, en nuestro mar Caribe cercano a las costas venezolanas, es una grosería. Es una provocación», declaró durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

Venezuela considera una provocación

El titular de la cartera ministerial remarcó que «nunca» habían visto «este despliegue de aviones», algunos de ellos estacionados en Puerto Rico. «Quiero que sepan que eso no nos intimida, no intimida al pueblo de Venezuela», aseveró.

En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el país norteamericano está ahora en guerra con los cárteles de la droga. Los considera la Casa Blanca como grupos terroristas, dando así una justificación legal a los ataques llevados a cabo en septiembre contra barcos en el Caribe.

Guerra a los terroristas

En esa línea, Trump determinó así que Estados Unidos «está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas». Esto se puede encontrar en un documento confidencial que su Administración envió al Congreso esta semana y al que han tenido acceso varios medios estadounidenses.

«El presidente ordenó al Departamento de Guerra (Defensa) que realizara operaciones contra ellos conforme al derecho de conflictos armados. Estados Unidos ha llegado a un punto crítico en el cual debemos usar la fuerza en defensa propia y de terceros. Esto es para contrarrestar los continuos ataques de estas organizaciones terroristas designadas», añade el aviso.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa. Esto es una situación de emergencia con excepcionalidades, con vistas a su entrada en vigor en caso de agresión externa. Caracas teme esta posibilidad tras las últimas declaraciones públicas de Trump y de otros altos cargos de su Administración.

