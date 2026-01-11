Venezuela reafirma su alianza histórica con Cuba tras las advertencias de Donald Trump sobre el cese de envíos petroleros.

En un contexto de alta tensión diplomática, el Gobierno de Venezuela ha decidido ratificar de manera oficial su estrecha e “histórica” relación con la República de Cuba. Esta acción surge como una respuesta directa a los recientes mensajes emitidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario estadounidense utilizó sus plataformas para asegurar que los suministros de crudo y los flujos financieros han llegado a su fin definitivo. Ante esto, el Palacio de Miraflores reafirmó su compromiso con la autodeterminación y la soberanía de ambas naciones caribeñas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, fue el encargado de difundir el comunicado oficial a través de sus canales digitales en Telegram. En el texto, se enfatiza que la postura del país se mantiene firme bajo el marco de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Gil destacó que el vínculo entre Caracas y La Habana se fundamenta en principios de hermandad y cooperación mutua. Asimismo, señaló que estas relaciones internacionales son un ejercicio pleno de la libertad nacional frente a cualquier tipo de presiones externas.

Diplomacia y soberanía regional

Según el comunicado emitido por Venezuela, la relación con el Caribe y específicamente con la isla de Cuba se ha cimentado históricamente en la solidaridad constante. El canciller Gil insistió en que la complementariedad entre ambos pueblos es un pilar fundamental que no será socavado por amenazas de potencias extranjeras. Para el Gobierno bolivariano, es vital que las interacciones entre Estados se rijan por la igualdad soberana de las naciones. Esta defensa busca proteger los acuerdos estratégicos alcanzados durante décadas de intercambio político, social y económico.

Por otro lado, la administración de Venezuela recordó que el diálogo político y diplomático debe ser el único camino para resolver controversias de cualquier naturaleza. El texto oficial subraya que la no intervención es un principio irrenunciable para garantizar la paz en la región latinoamericana. Caracas rechaza tajantemente cualquier intento de tutela que pretenda dictar las pautas de sus relaciones comerciales con sus aliados de la región. En este sentido, la resolución pacífica de conflictos se presenta como la herramienta esencial frente a la retórica hostil de Washington.

El anuncio de Donald Trump sobre el petróleo

La reacción de Venezuela se produce inmediatamente después de un mensaje de Donald Trump en el que afirmó que el envío de recursos “se ha acabado“. El líder norteamericano fue contundente al señalar que no habrá más petróleo ni dinero proveniente de Caracas hacia el gobierno de la isla. “¡Cero!”, fue la expresión utilizada por Trump en su red social, Truth Social, para marcar el inicio de su nueva política energética. Esta advertencia busca presionar a las autoridades de Cuba para que lleguen a un acuerdo antes de que las consecuencias sean irreversibles.

Donald Trump argumentó que, durante muchos años, Venezuela entregó cantidades masivas de energía a cambio de servicios de seguridad para el palacio presidencial. Según su versión, la inteligencia cubana fue la encargada de proteger a los últimos dictadores del país suramericano, en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El expresidente estadounidense calificó este intercambio como una forma de mantener como rehenes a las instituciones venezolanas mediante el uso de la fuerza. Para Trump, este ciclo de dependencia ha finalizado tras los recientes eventos de confrontación militar en la capital.

Consecuencias de la incursión estadounidense

El mandatario estadounidense vinculó el fin de esta relación en Venezuela con la muerte de 32 miembros de la escolta personal de Nicolás Maduro. Estos ciudadanos cubanos habrían fallecido durante un ataque perpetrado por fuerzas de Estados Unidos la semana pasada en territorio venezolano. Trump sostuvo que la nación ya no requiere de la protección de lo que él denominó como “matones” y chantajistas extranjeros. En sus declaraciones, enfatizó que la seguridad y el control de la región deben cambiar de manos de forma definitiva.

Ahora, según las palabras de Trump, Venezuela contará con la protección directa de los Estados Unidos de América y su capacidad militar. El presidente presumió de poseer el ejército más poderoso del mundo, de largo, para garantizar el orden en el territorio venezolano. Esta nueva postura desplaza por completo la influencia de Cuba en los círculos de poder del Palacio de Miraflores. Con esta promesa de seguridad externa, el gobierno estadounidense busca consolidar un cambio radical en la geopolítica y la defensa del hemisferio occidental.

El futuro político y la figura de Marco Rubio

En medio de esta escalada, se mencionó una propuesta sobre el futuro de Venezuela y su relación con figuras políticas como Marco Rubio. Trump reaccionó positivamente a un comentario en redes sociales que sugería que Rubio, de origen cubano, fuera presidente de Cuba. “¡Me suena bien!”, respondió el mandatario ante la idea de que el actual secretario de Estado asuma ese rol de liderazgo. Esta interacción ha generado diversas lecturas sobre los planes de Washington para reestructurar el poder y la influencia política en la región caribeña.

Mientras tanto, la Cancillería de Venezuela observa con cautela estos movimientos que involucran a funcionarios de origen cubano-americano en la política exterior de la Casa Blanca. La idea de que Rubio, un crítico feroz del sistema actual, tenga un papel determinante, aumenta la tensión en el área diplomática. Las autoridades venezolanas insisten en que estas sugerencias violan la soberanía nacional y el derecho sagrado a la libre determinación. El panorama regional se vuelve más complejo ante la posibilidad de nuevas designaciones o injerencias políticas externas.

La respuesta contundente de Bruno Rodríguez

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba respondió a las acusaciones que afectan a Venezuela y a su propio país. Bruno Rodríguez calificó a Estados Unidos como un “hegemón criminal descontrolado” que amenaza seriamente la estabilidad y seguridad global. Según el canciller, el derecho y la justicia están de parte de la isla frente a las imposiciones de la administración de Donald Trump. Rodríguez denunció que Washington se comporta de manera irracional, poniendo en riesgo la seguridad no solo de Cuba, sino del mundo entero.

El canciller cubano fue enfático al negar que su país reciba o haya recibido compensación monetaria por concepto de servicios de seguridad interna. Rodríguez aclaró que Cuba nunca ha prestado servicios de mercenarismo a cambio de beneficios materiales por parte de los militares. Esta aclaración surge tras las menciones de Trump sobre la presencia de cubanos en el palacio presidencial durante la incursión estadounidense. Para La Habana, estas afirmaciones son parte de una campaña de desinformación orquestada para justificar acciones bélicas contra Estados soberanos.

Defensa del comercio internacional y la energía

En defensa de sus acuerdos estratégicos con Venezuela, el ministro Rodríguez subrayó que su gobierno no se presta a prácticas de mercenarismo. A diferencia de lo que ocurre con la política exterior de Estados Unidos, Cuba afirma ejercer su derecho a las relaciones comerciales sin coacción. El funcionario defendió la potestad legítima de la isla para importar combustible desde aquellos mercados que estén dispuestos a exportarlo. Esta postura busca invalidar las medidas coercitivas unilaterales que intentan bloquear el flujo de energía hacia el pueblo cubano.

La alianza entre Venezuela y Cuba parece entrar en una fase de máxima resistencia diplomática frente a las órdenes emitidas por Trump. Ambos países apelan al marco de la justicia internacional para validar sus acuerdos de cooperación económica, técnica y social. El rechazo a la subordinación externa marca el discurso de los cancilleres que se encuentran en medio de esta transnacional crisis política. La comunidad internacional permanece atenta al desarrollo de este conflicto que redefine el suministro de petróleo y la seguridad en el Caribe.