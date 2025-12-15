Ventas en Ecuador: Inyección de liquidez por el bono navideño dispara las cifras de comercio antes de cerrar el 2025.

A pocos días de que finalice el año 2025, el panorama fiscal del país muestra señales de un dinamismo que supera las expectativas iniciales. El Gobierno Nacional apunta a cerrar el periodo con una estructura de ingresos fortalecida, impulsada principalmente por un comportamiento positivo en el mercado interno. Según los datos oficiales, este escenario optimista se sustenta en un incremento significativo de la recaudación tributaria y, fundamentalmente, en el repunte de las ventas en Ecuador, las cuales han reaccionado de manera favorable a las últimas medidas económicas adoptadas en el trimestre final.

Las proyecciones que maneja la administración tributaria para el mes de noviembre son contundentes. Al comparar el desempeño actual con el mismo mes del año 2024, se anticipa un crecimiento del 10,4%. Esta variación porcentual se traduce en un monto estimado de USD 22.069 millones. La solidez de esta cifra radica en que se calcula con base en la información real reportada a través del sistema de facturación electrónica, lo que permite monitorear con precisión el pulso de las ventas en Ecuador.

Ventas en Ecuador

Alexandra Navarrete, directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), explicó que este desempeño no es casualidad, sino que responde directamente a una estrategia de inyección de liquidez. La decisión gubernamental de adelantar el pago del décimo tercer sueldo, o bono navideño, fue clave. A esta medida se sumaron voluntariamente más de 150 empresas privadas, lo que incrementó la capacidad de compra de los hogares y dinamizó las ventas en Ecuador.

El análisis sectorial revela que el impacto de esta liquidez ha sido transversal, aunque ciertos rubros destacan notablemente. Las actividades profesionales lideran el crecimiento con un 28,1%, seguidas por el suministro eléctrico con un 24,6% y la construcción, que repuntó un 22,4%. Estos sectores han sido los mayores beneficiarios del aumento en la demanda, reflejándose en el total de ventas en Ecuador.

Comercio y turismo

Finalmente, otros segmentos también evidencian indicadores sólidos. El turismo creció un 15,1%, mientras que el comercio y la industria manufacturera registraron alzas del 10,6% y 9,7% respectivamente. Estas cifras confirman que las decisiones del Gobierno están generando los efectos esperados en la actividad económica y tributaria, consolidando las ventas en Ecuador.