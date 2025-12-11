COMUNIDAD POR USD 1
Manabí
Obra Pública

Vías del Bicentenario: hay 16 ofertas para la vía Calceta-Quiroga-El Desvío

El Gobierno Provincial de Manabí revisa ofertas para contratar la vía Calceta-Quiroga-El Desvío, financiada con crédito de la CAF.
Vía Calceta-Quiroga-El Desvío recibe 16 ofertas para su contratación en Manabí.
La carretera es de 58 kilómetros y es una de las tres que forman parte del proyecto Vías del Bicentenario.
La carretera es de 58 kilómetros y es una de las tres que forman parte del proyecto Vías del Bicentenario.
La carretera es de 58 kilómetros y es una de las tres que forman parte del proyecto Vías del Bicentenario.

El Gobierno Provincial de Manabí abrió 16 propuestas para la contratación de la vía Calceta-Quiroga-El Desvío, que tiene un presupuesto referencial de 19,74 millones de dólares.

Las propuestas oscilan entre los 13 y 17 millones de dólares y en su mayoría provienen de consorcios.

Vía Calceta-Quiroga-El Desvío

La carretera es de 58 kilómetros y es una de las tres que forman parte del proyecto Vías del Bicentenario, considerado como emblemático por el prefecto Leonardo Orlando.

Las otras dos son la Colón-Quimís, que ya está contratada; y la Ayacucho-Unión-San Juan de las Cucacrachas. Sumadas las tres vías, alcanzan un monto de 53 millones de dólares. Son financiadas por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que otorga un crédito por 43 millones, más 10 millones de recursos propios del Gobierno Provincial.

En las poblaciones servidas por las obras hay alta expectativa y una mezcla de esperanzas y escepticismo, ya que se las anuncia desde hace varios años.

