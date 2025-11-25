Viaje confidencial de Daniel Noboa a Estados Unidos: Gobierno aclara motivos y agenda estratégica de seguridad

El secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, detalló los motivos del viaje confidencial de Daniel Noboa a Estados Unidos, realizado entre el 18 y el 20 de noviembre de 2025.

Indicó, que la reserva surgió por la sensibilidad de los temas analizados durante las reuniones de alto nivel con autoridades estadounidenses. Esto generó preguntas dentro y fuera del Gobierno debido a la falta de anuncios previos.

Viaje confidencial de Daniel Noboa a Estados Unidos: reuniones estratégicas y ruta del mandatario

Neira explicó que la agenda clasificó como confidencial porque se centró en cooperación operativa y técnica, vinculada a la estrategia nacional para enfrentar al crimen organizado. Además, remarcó que la reserva buscó proteger la información discutida.

El funcionario confirmó que Daniel Noboa mantuvo encuentros de trabajo en Nueva York y viajó a bordo del avión presidencial. Añadió que el Jefe de Estado aterrizó y despegó desde el aeropuerto de Teterboro, ubicado a unos 20 kilómetros de Manhattan, desde donde regresó la noche del 20 de noviembre.

Asimismo, Neira destacó que Estados Unidos continúa como un socio clave para Ecuador en materia de seguridad, cooperación técnica y articulación operativa. Según subrayó, estas reuniones fortalecen la capacidad del país para enfrentar amenazas criminales transnacionales.

Gobierno responde a críticas y aclara la confidencialidad

Ante las críticas por la ausencia de información oficial, Neira señaló que cada presidente define qué encuentros requieren confidencialidad. Además, indicó que el carácter reservado no buscó generar hermetismo, sino resguardar temas sensibles ligados a la seguridad del Estado y a la cooperación internacional.

Calificó los encuentros como “productivos” y sostuvo que se enfocaron en mecanismos de asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades y ampliación de estrategias dirigidas a combatir organizaciones criminales. También enfatizó que la coordinación internacional resulta esencial para enfrentar amenazas que evolucionan con rapidez.

Nueva visita internacional enfocada en seguridad

Neira también anticipó que el Gobierno de Ecuador prepara un viaje adicional a Emiratos Árabes Unidos, con la misma línea estratégica del desplazamiento a Estados Unidos. Según explicó, el objetivo busca ampliar el respaldo internacional a las acciones de seguridad que impulsa Ecuador y consolidar una red de cooperación global.

Además, resaltó que Ecuador necesita aliados que aporten tecnología, capacidades operativas y apoyo diplomático para enfrentar estructuras criminales que superan fronteras.