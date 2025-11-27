COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Salud

Vicepresidenta recibe denuncia de Comisión Anticorrupción por posibles sobreprecios y contratación dudosa en el IESS

El documento detalla que 174 proveedores recibieron 240 millones de dólares en 244 procesos contractuales cuestionados entre 2019 y 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
María José Pinto, vicepresidenta del Ecuador.
María José Pinto, vicepresidenta del Ecuador.
María José Pinto, vicepresidenta del Ecuador.
María José Pinto, vicepresidenta del Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) entregó un expediente a la vicepresidenta María José Pinto, encargada interina del Ministerio de Salud Pública (MSP), con evidencia de presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos.

El documento detalla que 174 proveedores recibieron 240 millones de dólares en 244 procesos contractuales cuestionados entre 2019 y 2025, tanto en el MSP como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

Según la organización, la información fue remitida inicialmente al MSP y al IESS el 4 de agosto de 2025, pero las instituciones habrían continuado las adquisiciones con los proveedores señalados, sin aplicar medidas correctivas. La CNA, ha presentado en sus 10 años de existencia al menos 25 denuncias contra la corrupción, incluyendo casos en el sector salud durante la pandemia de COVID-19. 

Antecedentes de fiscalización en el sector

El expediente de la CNA, incluye datos de proveedores desde 2019, con copias de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la Contraloría General del Estado y las mismas entidades receptoras.

Según el informe, estas redes de proveedores, activas desde 2012, operan en unidades médicas del MSP y el IESS, favoreciendo adquisiciones irregulares que afectan el abastecimiento farmacéutico

Por otro lado, la CNA expresa preocupación por la reciente contratación del IESS con la empresa HealthBird, una empress estadounidense fundada en 2021. Este acuerdo, valorado en 37,7 millones de dólares e intermediado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), busca implementar un sistema digital para citas, derivaciones y manejo de historias clínicas.

La organización advierte riesgos en la transparencia del proceso de selección y pide intervención para proteger los fondos de los asegurados.

Llamado a precautelar recursos públicos

En el documento dirigido a Pinto, el coordinador de la CNA, Germán Rodas Chaves, detalla: “La Comisión Nacional Anticorrupción resolvió en su sesión ordinaria del 20 del mes y año que transcurren hacerle llegar copia de la documentación”.

Además agrega: “Con esta información usted advertirá que 174 proveedores de salud, en 244 procesos contractuales irregulares, han obtenido el pago de 240 millones de dólares. Estas redes de proveedores […] siguen operando en el sistema de salud, lo cual demandará su gestión para impedir que, en medio de la declaración de emergencia de la salud, estos mismos proveedores continúen con otros despojos a los recursos de los ecuatorianos”.

Además, Rodas indica: “Por otra parte, le participo la preocupación de la CNA en relación a la potencial contratación que efectuaría el IESS con la empresa HealthBird […] lo cual significaría un egreso de alrededor de 37,7 millones de dólares. Confiamos que usted intervendrá en este caso para precautelar los intereses de los asegurados del IESS”, finalizó. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos

Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Exministro José Ruales: “Cajas de cartón que se mostraban no contenían medicamentos, sino rollos de gasa”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos

Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Exministro José Ruales: “Cajas de cartón que se mostraban no contenían medicamentos, sino rollos de gasa”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos instituciones educativas de Manabí recibieron obras integrales que transformaron sus entornos

Colegio de Abogados inaugurará su moderno complejo deportivo en la parroquia Colón

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Exministro José Ruales: “Cajas de cartón que se mostraban no contenían medicamentos, sino rollos de gasa”

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO