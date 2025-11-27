Vicepresidenta recibe denuncia de Comisión Anticorrupción por posibles sobreprecios y contratación dudosa en el IESS

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) entregó un expediente a la vicepresidenta María José Pinto, encargada interina del Ministerio de Salud Pública (MSP), con evidencia de presuntas irregularidades en la compra de insumos médicos.

El documento detalla que 174 proveedores recibieron 240 millones de dólares en 244 procesos contractuales cuestionados entre 2019 y 2025, tanto en el MSP como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según la organización, la información fue remitida inicialmente al MSP y al IESS el 4 de agosto de 2025, pero las instituciones habrían continuado las adquisiciones con los proveedores señalados, sin aplicar medidas correctivas. La CNA, ha presentado en sus 10 años de existencia al menos 25 denuncias contra la corrupción, incluyendo casos en el sector salud durante la pandemia de COVID-19.

Antecedentes de fiscalización en el sector

El expediente de la CNA, incluye datos de proveedores desde 2019, con copias de denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), la Contraloría General del Estado y las mismas entidades receptoras.

Según el informe, estas redes de proveedores, activas desde 2012, operan en unidades médicas del MSP y el IESS, favoreciendo adquisiciones irregulares que afectan el abastecimiento farmacéutico.

Por otro lado, la CNA expresa preocupación por la reciente contratación del IESS con la empresa HealthBird, una empress estadounidense fundada en 2021. Este acuerdo, valorado en 37,7 millones de dólares e intermediado por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), busca implementar un sistema digital para citas, derivaciones y manejo de historias clínicas.

La organización advierte riesgos en la transparencia del proceso de selección y pide intervención para proteger los fondos de los asegurados.

Llamado a precautelar recursos públicos

En el documento dirigido a Pinto, el coordinador de la CNA, Germán Rodas Chaves, detalla: “La Comisión Nacional Anticorrupción resolvió en su sesión ordinaria del 20 del mes y año que transcurren hacerle llegar copia de la documentación”.

Además agrega: “Con esta información usted advertirá que 174 proveedores de salud, en 244 procesos contractuales irregulares, han obtenido el pago de 240 millones de dólares. Estas redes de proveedores […] siguen operando en el sistema de salud, lo cual demandará su gestión para impedir que, en medio de la declaración de emergencia de la salud, estos mismos proveedores continúen con otros despojos a los recursos de los ecuatorianos”.

Además, Rodas indica: “Por otra parte, le participo la preocupación de la CNA en relación a la potencial contratación que efectuaría el IESS con la empresa HealthBird […] lo cual significaría un egreso de alrededor de 37,7 millones de dólares. Confiamos que usted intervendrá en este caso para precautelar los intereses de los asegurados del IESS”, finalizó.