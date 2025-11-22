Vicepresidenta verifica entrega de medicamentos de emergencia en el Hospital Eugenio Espejo

La entrega de medicamentos y dispositivos médicos priorizados continúa avanzando en la red pública de salud del país. Este viernes, la vicepresidenta de la República, María José Pinto, supervisó en Quito la llegada del primer lote de insumos adquiridos por emergencia y entregados al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Este es uno de los centros de mayor referencia en la capital. El proceso forma parte de la hoja de ruta establecida por el Gobierno para mejorar la disponibilidad de fármacos en los principales hospitales del Ecuador.

Durante su visita, la Vicepresidenta constató la recepción de 453 mil unidades de medicamentos. Estas fueron sometidas a una revisión técnica y detallada por parte del personal de bodega de esta casa de salud. Los insumos forman parte de la planificación inicial derivada del Decreto Ejecutivo No. 133, emitido por el presidente Daniel Noboa Azin, que dispone el abastecimiento inmediato de medicinas esenciales mediante mecanismos excepcionales.

El lote recibido incluye fármacos dirigidos al tratamiento de enfermedades cardiovasculares, anticoagulantes, anestésicos, productos dermatológicos, entre otros insumos requeridos para la atención hospitalaria. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el abastecimiento continuará de manera progresiva en las siguientes semanas conforme avance la distribución nacional.

Distribución y logística en las coordinaciones zonales

El coordinador Zonal 9 de Salud, Javier Bermúdez, informó que esta entrega corresponde a la primera parte de los insumos destinados al hospital. Explicó que existe una planificación para mantener el abastecimiento continuo. “Vamos a seguir abasteciendo progresivamente al hospital, con el objetivo de tener el stock que requerimos”, dijo. También confirmó que las coordinaciones zonales del Ministerio de Salud Pública están recibiendo de manera simultánea nuevos lotes para su posterior distribución.

La estrategia logística contempla el envío inicial hacia las nueve zonas del país. desde allí se realiza la distribución inmediata a los principales hospitales y centros de salud. Las autoridades explicaron que este proceso forma parte de una intervención integral en materia de abastecimiento, que busca cubrir necesidades críticas identificadas durante el año.

El gerente del Hospital Eugenio Espejo, Carlos Veintimilla, destacó la importancia de esta primera entrega y la coordinación con la Zonal 9. Añadió que el hospital cuenta con un plan de trazabilidad para asegurar que los medicamentos lleguen a las áreas correspondientes y, posteriormente, a los demás establecimientos de la Red Pública Integral de Salud (RPIS).

Procesos administrativos y trazabilidad

Los procedimientos administrativos y técnicos vinculados a la adquisición avanzan bajo la supervisión de comisiones especializadas. Según información oficial, 300 personas distribuidas en más de 50 comisiones técnicas se encuentran validando la documentación e información relacionada con los insumos, con el objetivo de garantizar su calidad y correcta asignación.

La revisión incluye la verificación de concentraciones, fechas de caducidad, condiciones de almacenamiento y otras especificaciones técnicas que permiten asegurar que los medicamentos cumplan con los estándares establecidos para su distribución.

Recorrido por áreas estratégicas del hospital

Luego de supervisar la entrega en la bodega, la Vicepresidenta realizó un recorrido por diversas áreas del hospital. Estuvo acompañada por la viceministra de Atención Integral en Salud, Wendy Gavica, y por el gerente de la casa de salud. En la visita se inspeccionaron los avances de la bodega central ubicada en el helipuerto. Esta obra registra un avance del 80% y cuya inversión supera los USD 242 mil. Esta infraestructura permitirá fortalecer la cadena de almacenamiento y distribución interna de insumos.

En la planta baja, las autoridades verificaron el funcionamiento de la Unidad de Imagenología, que mantiene una capacidad operativa de 50 resonancias magnéticas diarias, lo que representa un promedio de 1.500 estudios al mes. Para el año, el hospital proyecta la realización de 18 mil estudios de imagen destinados a pacientes propios y de la RPIS.

El recorrido concluyó en el laboratorio clínico y en el área nueva de Onco-Hematología, donde la Vicepresidenta conversó con pacientes y familiares. Según datos del hospital, actualmente existe un abastecimiento cercano al 80% en medicamentos oncológicos, lo que permite garantizar la continuidad de los tratamientos.

Plan de abastecimiento nacional

Con la entrega inicial en el Eugenio Espejo, el Gobierno marca el inicio de una fase de distribución progresiva en todo el país. Las autoridades reiteraron que se mantiene la meta de reforzar la disponibilidad de medicamentos esenciales y mejorar la capacidad operativa de los hospitales públicos, como parte de la estrategia nacional de fortalecimiento del sistema de salud.