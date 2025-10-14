Victoria Beckham confiesa su batalla con un trastorno alimenticio y revela cómo la fama afectó su salud mental

La diseñadora, empresaria y exintegrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, ha sorprendido al mundo al hablar por primera vez con absoluta sinceridad sobre su lucha contra un trastorno alimenticio. En su nuevo documental de Netflix, la icónica “Posh Spice” revela cómo la fama, la presión mediática y las constantes críticas a su cuerpo impactaron profundamente su salud mental y emocional durante décadas. La figura de Beckham es central en esta narrativa.

Te vuelves muy bueno mintiendo”: la lucha silenciosa de Victoria Beckham

"Cuando tienes un trastorno alimenticio, te vuelves muy bueno mintiendo", confiesa Victoria ante las cámaras, con la voz entrecortada. La empresaria de 51 años reconoce que durante años aprendió a ocultar su problema, incluso frente a sus padres y compañeros de banda.

Beckham relata que el origen de su relación conflictiva con la comida y la imagen corporal comenzó en su infancia, cuando fue víctima de burlas y acoso escolar por su aspecto físico. Sin embargo, fue en 1994, al unirse al fenómeno mundial de las Spice Girls, cuando las presiones se intensificaron.

Los tabloides británicos la apodaron "la Spice sin sonrisa", criticando constantemente su peso, su vestimenta y su rostro serio en los eventos públicos. "Te afecta mucho cuando te dicen constantemente que no eres suficiente. Supongo que eso me ha acompañado toda la vida", reflexiona con crudeza.

La fama, el juicio y la necesidad de protegerse

El documental muestra cómo Victoria desarrolló una “armadura” para enfrentar la exposición mediática. “En cuanto veo una cámara, me transformo. Se levanta la barrera, me pongo la armadura, y ahí es cuando aparece esa persona que no sonríe”, explica. Esa seriedad, que muchos confundieron con arrogancia, era en realidad una forma de autoprotección frente al escrutinio y los juicios sobre su cuerpo.

La exestrella pop admite que nunca fue completamente honesta con su familia respecto a lo que estaba viviendo. "Nunca hablé de ello públicamente. Nunca quise preocupar a mis padres, pero me estaba consumiendo por dentro", añade.

Durante los años de mayor fama, Victoria se enfrentó a una doble presión: la de mantener una imagen perfecta y la de cumplir con las expectativas de ser una figura admirada mundialmente. Esa combinación la llevó a ocultar su dolor bajo la apariencia de control.

El rol de David Beckham y su recuperación

Una parte significativa del documental muestra el papel fundamental que tuvo David Beckham, su esposo, durante los momentos más difíciles. "David fue mi ancla. Cuando todo parecía derrumbarse, él me sostuvo con paciencia y amor", comenta Victoria.

La pareja, que lleva más de dos décadas casada, enfrentó juntos el acoso mediático y las críticas constantes a su relación. “A veces me preguntaba si podría soportar tanto juicio público. Pero David siempre me recordaba que lo importante era quién era yo realmente, no lo que decían los demás”, añade.

A pesar de haber atravesado una crisis económica con su marca de moda, que llegó a acumular deudas millonarias, la diseñadora nunca se rindió. En 2024, logró presentar un exitoso desfile en la Semana de la Moda de París, marcando un renacimiento tanto profesional como personal.

El mensaje a su hija Harper: “Sé quien eres”

Hoy, más que una historia de dolor, el documental es una reflexión sobre la sanación, la autoestima y la maternidad. Victoria asegura que su experiencia le dejó una lección poderosa que ahora intenta transmitir a su hija, Harper, de 14 años.

“Le repito todos los días: sé quien eres. No dejes que nadie te diga lo contrario. Quiero que crezca sabiendo que la perfección no existe y que lo importante es sentirse bien consigo misma”, afirma.

Esa relación madre-hija representa un nuevo capítulo en la vida de Beckham, quien desea que su testimonio sirva para visibilizar la presión que las mujeres enfrentan respecto a su imagen. En una era dominada por redes sociales y comparaciones, su historia cobra aún más relevancia.

Un documental sobre vulnerabilidad y resiliencia

La producción de Netflix muestra una faceta distinta de Victoria Beckham: una mujer que, detrás del glamour y la disciplina, ha tenido que reconstruirse emocionalmente. Su testimonio aporta luz a una conversación global sobre los trastornos alimenticios, los cuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afectan a más de 70 millones de personas en el mundo, siendo las adolescentes y mujeres jóvenes el grupo más vulnerable.

Con su honestidad, Victoria busca derribar los mitos sobre la perfección y recordar que incluso las figuras públicas más admiradas pueden luchar en silencio contra sus propios demonios.

“Durante años pensé que debía ser perfecta. Hoy entiendo que ser auténtica es mucho más poderoso que eso”, concluye.