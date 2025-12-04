Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, visitó la provincia de Manabí: ¿Cuál fue el motivo?

La modelo danesa Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, visitó Ecuador por segunda ocasión. Esta vez, llegó a la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí.

La exsoberana universal compartió varios estados en Instagram sobre su visita al país. Entre ellos, estuvo un video de la playa mantense, donde se observa toda su belleza natural.

La visita sorpresa de Victoria Kjaer

El regreso de Victoria Kjaer a Ecuador se dio a conocer la tarde de ayer, cuando participó en la inauguración de la primera torre de Grand Bay, un proyecto de 120 millones de dólares que busca transformar la oferta residencial y vacacional de Manta. Previamente, no se había anunciado su presencia en el evento.

La Cámara de Comercio de Manta informó que la rubia fue la invitada especial de la jornada y realizó el brindis. También estuvo en el escenario al momento de cortar la cinta inaugural.

Su primera vez en Ecuador

En julio pasado, Victoria Kjaer estuvo en Ecuador durante una semana, participando en varios eventos, como el certamen Miss Universo Ecuador 2025.

La beldad danesa fue la encargada de coronar a Nadia Mejía como reina nacional, en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Luego, visitó las Islas Galápagos, donde se dijo maravillada por su belleza. “Tengo muchas expectativas con respecto a este viaje. He escuchado cosas absolutamente increíbles sobre Galápagos. Soy una gran defensora de los derechos de los animales y esa es una de mis causas, así que estar aquí para ver cuánto hacen por el bienestar animal me emociona”, indicó a su llegada.

Durante su visita, grabó un video especial para mostrar al mundo la biodiversidad y riqueza cultural del archipiélago. Además, adoptó una tortuga.

¿Quién es Victoria Kjaer Theilvig?

Nacida en Søborg, Copenhague, Victoria Kjaer Theilvig tiene una licenciatura en Negocios y Mercadotecnia y experiencia en la industria de la joyería. Antes de su coronación como Miss Universo 2024, representó a Dinamarca en Miss Grand Internacional 2022, donde destacó por su elocuencia y elegancia.

La corona universal la ganó en la 73ª edición del certamen, desarrollada en Ciudad de México el 16 de noviembre de 2024. Mientras que entregó el título en noviembre pasado, a la mexicana Fátima Bosch.

Sobre el proyecto Grand Bay

El proyecto inmobiliario Grand Bay inauguró su primera torre en Manta ayer, marcando un hito en inversión turística y residencial con infraestructura sostenible y tecnología sismorresistente.

Grand Bay se levanta sobre un terreno de casi 12.000 metros cuadrados con un frente oceánico de 250 metros, una característica que garantiza que todos los departamentos gocen de vistas del Pacífico. El proyecto pertenece al Grupo Campana.