Video: Así atropelló un conductor a delincuente que había asaltado al chofer de un auto en la vía Perimetral de Guayaquil

La situación crítica que atraviesa el Puerto Principal ha alcanzado niveles alarmantes, donde la inseguridad en Guayaquil se manifiesta de forma cotidiana en sus calles más transitadas. Esta violencia persistente ha provocado que una parte de la población, sumida en la indignación, empiece a abandonar la postura pasiva de huir ante el peligro para tomar acciones directas. Los habitantes de esta metrópoli enfrentan constantes amenazas que alteran su ritmo de vida, generando un ambiente de tensión donde el miedo se transforma paulatinamente en una voluntad de reacción ciudadana frente al crimen.

El escenario de este último suceso fue la Vía Perimetral, una de las arterias viales más complejas debido a su alto flujo vehicular y a la constante inseguridad en Guayaquil. En este punto estratégico de la ciudad, los conductores se saben vulnerables ante los delincuentes que se mantienen permanentemente al acecho, aprovechando cualquier detención del tráfico para atacar. La peligrosidad de esta vía rápida ha sido documentada en múltiples ocasiones, convirtiéndola en un símbolo de la lucha diaria de los ciudadanos por llegar a sus destinos sin ser víctimas de la criminalidad desbordada.

Justicia por mano propia en Guayaquil

En medio de este panorama, un sujeto perpetró un asalto violento contra una persona que se desplazaba tranquilamente en su auto, evidenciando la inseguridad en Guayaquil. El acto delictivo ocurrió de manera sumamente rápida, apenas en cuestión de segundos, lo que suele dejar a las víctimas sin margen de maniobra. Sin embargo, en esta ocasión, el ladrón no contaba con que sus acciones estaban siendo vigiladas por otro conductor que se encontraba en las inmediaciones del sitio del suceso y que no estaba dispuesto a permitir que el crimen quedara impune.

La reacción de este testigo fue inmediata y sorpresiva, desafiando directamente la inseguridad en Guayaquil mediante una decisión temeraria que cambió el rumbo de los acontecimientos. Sin meditarlo demasiado, el hombre utilizó su propio vehículo como herramienta de defensa, terminando por impactar de forma contundente al asaltante que intentaba escapar. Este giro de los hechos muestra cómo el hartazgo social puede llevar a los individuos a involucrarse en situaciones de alto riesgo, asumiendo el rol de protectores ante la ausencia percibida de control por parte de las autoridades en una embestida sin precedentes.

GUAYAQUIL EN LA VÍA PERIMETRAL UN DELINCUENTE ESTABA ROBANDO A UN VEHÍCULO, LO BUENO FUÉ QUE OTRO CIUDADANO SE DIÓ CUENTA Y LO MANDÓ A DORMIR 💤 CON UN CHOQUE. pic.twitter.com/ofRWUvVyaV — Noticias Ecuador plomo y dolor (@ecuaplomodolor) January 9, 2026

Un giro inesperado tras el atropellamiento

El impacto se produjo justo cuando el sospechoso intentaba resguardarse junto al parterre central de esta transitada vía, un lugar que suele ser usado por delincuentes para evadir la inseguridad en Guayaquil. Tras haber concretado la colisión contra el asaltante, el conductor que intervino optó por huir del sitio, dejando al sujeto tendido sobre el pavimento en una condición visiblemente crítica. Mientras tanto, el tráfico continuaba fluyendo en esta zona de la ciudad, donde la línea entre la justicia y la tragedia se vuelve cada vez más delgada debido a la confrontación directa.

Lo que sucedió después de la caída del asaltante añadió un nivel de surrealismo a la inseguridad en Guayaquil, pues un segundo individuo se acercó al hombre que yacía herido. Lejos de intentar brindar algún tipo de auxilio o llamar a emergencias, este sujeto procedió a sustraerle las pertenencias que el herido acababa de robar previamente, dejando al hombre en estado moribundo tras despojarlo de lo ajeno. Este acto de delincuencia sobre delincuencia resalta la descomposición del tejido social en sectores donde el oportunismo criminal no respeta siquiera la integridad física de quienes están en peligro.

El impacto de las redes sociales y el video que se viralizó en Guayaquil

Toda esta secuencia de eventos pudo ser conocida por la opinión pública gracias a que quedó registrada en las cámaras de seguridad que monitorean la inseguridad en Guayaquil. El video, que muestra desde el robo inicial hasta el atropellamiento y el posterior saqueo al delincuente, comenzó a circular masivamente a través de diversas plataformas digitales. La difusión de estas imágenes ha provocado un intenso debate entre los usuarios, quienes analizan con detalle cada segundo de la grabación para comprender la magnitud de lo ocurrido en esta arteria vial.

Las reacciones no se hicieron esperar, y gran parte de la conversación digital se centró en la inseguridad en Guayaquil y el derecho a la defensa propia de los ciudadanos. Un grupo considerable de personas ha manifestado su apoyo al conductor implicado, pidiendo encarecidamente que no se revelen sus nombres para evitar posibles represalias legales o criminales. Muchos internautas justifican el accionar del chofer, argumentando que la desesperación ante la falta de protección los obliga a actuar, aunque insisten en que es necesario que la fuerza pública retome el control total de las calles.

El estado del sospechoso y las demandas ciudadanas

Hasta el momento, las autoridades sanitarias y policiales mantienen un hermetismo sobre los detalles de la salud del delincuente, quien sufrió la peor parte del incidente debido a la inseguridad en Guayaquil. Se sabe que el sospechoso resultó gravemente herido tras su intento de asalto, pero no se ha confirmado si sobrevivió a la embestida o a la posterior falta de atención inmediata. Este caso deja abierta la discusión sobre los límites de la ley y la urgencia de implementar estrategias de seguridad que prevengan que el ciudadano común tenga que convertirse en el ejecutor de su propia protección.