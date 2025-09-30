VIDEO | Conaie exige juicio político contra ministros de Defensa e Interior por represión en paro nacional

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas Santi, solicitó a la Asamblea Nacional iniciar un juicio político contra los ministros de Defensa e Interior, Gian Carlo Loffredo y Jhon Reimberg, respectivamente.

Señaló que los responsabiliza por los hechos de violencia registrados en las manifestaciones indígenas, del paro nacional, convocadas tras la eliminación del subsidio al diésel en Ecuador.

🚨 #Ecuador #ParoNacional | Conaie exige juicio político contra ministros de Defensa e Interior por represión en paro nacional. pic.twitter.com/6eFgBL8xnX — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) September 30, 2025

Conaie exige derogatoria del Decreto 126

Durante su intervención en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, Vargas llegó acompañado de familiares de las doce personas detenidas en Otavalo. En este espacio parlamentario se abrió un proceso de fiscalización sobre lo ocurrido durante el paro nacional convocado por la Conaie.

El dirigente de la Conaie reiteró que el movimiento indígena seguirá en pie de lucha hasta que el Gobierno elimine el Decreto Ejecutivo 126. Manifestó que no son terroristas y pidió respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Ante la comunidad internacional, Vargas presentó denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU y organismos laborales como la OIT. Aseguró que el Gobierno de Daniel Noboa mantiene una actitud “prepotente” que debe ser investigada y sancionada.

Su lucha es implacable

Marlon Vargas también advirtió que la lucha de la Conaie es implacable y que el Consejo de Gobierno de la organización indígena convocó a las bases de Ecuarunari y Conaie a mantenerse vigilantes.

El dirigente volvió a exigir que la Asamblea Nacional impulse un juicio político contra los ministros Gian Carlo Loffredo (Defensa) y Jhon Reimberg (Interior). Argumentó que ambos deben responder ante la Constitución y los tratados internacionales firmados por Ecuador.

Demandan la libertad de detenidos y advertencia

Vargas también pidió la libertad inmediata de los detenidos en las protestas. “Nuestros jóvenes no son terroristas, no son vandálicos, especialmente hay compañeros que sufren de epilepsia y si algo les pasa será de total responsabilidad del Gobierno Nacional”, remarcó el presidente de la Conaie.

Finalmente, advirtió que sin la derogatoria del Decreto 126 continuarán las movilizaciones. “No solamente por ese Decreto 126, sino en contra del catastro minero, en contra de la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía ecuatoriana”, enfatizó Marlon Vargas.