VIDEO | Gonzalo Plata habría sido captado nuevamente en una discoteca de Brasil y aumenta la furia en la hinchada del Flamengo

Gonzalo Plata nuevamente está en el ojo del huracán en la hinchada del Flamengo de Brasil. Un aparente nuevo acto que los aficionados consideran falta de disciplina complica la situación del extremo ecuatoriano.

Este lunes 10 de noviembre una cuenta de X (antes Twitter), publicó un video de Plata en un bar de Río de Janeiro. La grabación de la pieza audiovisual se habría dado la madrugada de este mismo día. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido conocer si el material es actual o si se trata de una escena de otro día y que recién se hizo pública.

En el video publicado por la cuenta Mattos (@crfmattos) se aprecia a una persona muy parecida a Gonzalo Plata. Está vestido con zapatos blancos, pantalón corto color beige y una camiseta blanca. En la pieza, la persona, que sería el ecuatoriano, está conversando con alguien más a quien no se le puede distinguir el género. El convocado por Sebastián Beccacece a la ‘Tri’ no tiene vaso alguno en sus manos y es visto dialogando.

Plata causa enojo en hinchas

La veracidad y actualidad del video que tendría como actor principal a Gonzalo Plata no ha sido confirmado o descartado por el futbolista y de nadie de su entorno. Lo que sí es verdad es que los aficionados del Flamengo están molestos por la aparente presencia del tricolor en una “nueva fiesta”.

“Esta madrugada, a la 1 de la mañana, el deportista, que atraviesa un mal momento psicológico, se está emborrachando en Vitrinni”, posteó la cuenta que hizo público el video. La persona, identificada como hincha del ‘Fla’ sentenció: “Hermano, no hay nada que hacer. No tiene remedio. El tipo no puede controlarse; ni siquiera cuando su equipo recorta distancias con Palmeiras se tranquiliza. Debe ser destituido de su cargo inmediatamente”.

Otra cuenta aficionada identificada con el usuario Central do Arrascaeta (@centralarraxca) también elevó la crítica a Gonzalo Plata y parafraseó la versión del ecuatoriano cuando salió a defenderse de los ataques por su conducta dentro y fuera de la cancha. “‘Me siento mal anímicamente’. Y ahora vemos a este sinvergüenza emborrachándose a diario. ¡Fuera de aquí, Flamengo! La mayoría de los jugadores se están dejando la piel para ganar el Campeonato Brasileño y la Copa Libertadores, y tú solo estás perdiendo el tiempo”, criticó.

Luego de sus primeras polémicas la cuenta ‘Tudo sobre Flamengo‘ le consultó vía redes sociales a Plata para conseguir una explicación sobre lo sucedido. La respuesta de Gonzalo fue: “Mentalmente, no estoy bien en este momento, pero voy a mejorar”.