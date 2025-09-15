(VIDEO) Vendedor ambulante roba el celular a pasajera dormida en un bus en la provincia del Guayas

Un vendedor ambulante robó el celular de una pasajera que dormía en un bus interprovincial en la provincia del Guayas. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad del micro, el pasado 7 de septiembre. El video, que se viralizó en redes sociales, muestra el momento exacto en que el comerciante comete el hurto, generando indignación entre los usuarios.

El incidente ocurrió dentro de una unidad de transporte interprovincial, cuando el vendedor, aprovechando que la pasajera dormía. Él se acercó sigilosamente y extrajo el celular de sus pertenencias. Las imágenes muestran cómo, tras varios segundos de observación, el individuo guarda el dispositivo en un canasto que llevaba consigo.

Robo del vendedor ambulante quedó grabado

El robo pasó desapercibido por los demás pasajeros, quienes conversaban o interactuaban con otro comerciante que ofrecía productos en el bus. Según los registros de la cámara de seguridad, el vendedor abandonó la unidad poco después con el celular en su posesión. La grabación circula ampliamente en plataformas digitales y ha generado críticas hacia la falta de seguridad en el transporte público.

#Guayas | Un vendedor ambulante robó el #celular a una mujer dormida. Ocurrió dentro de un bus de #pasajeros. #Manavisión pic.twitter.com/OIdnqjXPrE — Manavisión Canal 9 (@manavisionec) September 15, 2025

Las autoridades locales aún no han identificado al responsable ni han emitido un comunicado oficial sobre el caso. Sin embargo, el video ha sido compartido masivamente, lo que podría facilitar la identificación del implicado. La viralización del contenido ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los pasajeros en trayectos interprovinciales, especialmente en momentos de distracción o descanso.

Piden mayor control y medidas de seguridad

El transporte interprovincial en Guayas ha enfrentado críticas previas por incidentes similares, lo que ha llevado a pedidos de mayor control y medidas de seguridad. Muchos de ellos han instalado cámaras ante la falta de personal de vigilancia. Este caso se suma a otros reportes de hurtos en buses, un problema recurrente en varias provincias del país.

La pasajera afectada no ha sido identificada públicamente, y no se ha informado si presentó una denuncia formal. Las autoridades de transporte y la policía local podrían iniciar una investigación con base en las imágenes, que constituyen una prueba clave. Este incidente resalta la importancia de reforzar la seguridad en el transporte público y de concientizar a los pasajeros sobre la protección de sus pertenencias. (17)