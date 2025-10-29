COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Ciclismo

Vinicius Rangel Costa, el ciclista brasileño que es confundido con el futbolista del Real Madrid

Rangel Costa inició su trayectoria en competencias regionales de Río de Janeiro, destacando en pruebas de fondo y resistencia.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Vinicius Rangel Costa, ciclista profesional brasileño de 24 años nacido en Río de Janeiro, es frecuentemente confundido con el futbolista Vinícius Júnior del Real Madrid.
Vinicius Rangel Costa, ciclista profesional brasileño que ha participado en varios torneos internacionales.
Vinicius Rangel Costa, ciclista profesional brasileño de 24 años nacido en Río de Janeiro, es frecuentemente confundido con el futbolista Vinícius Júnior del Real Madrid.
Vinicius Rangel Costa, ciclista profesional brasileño que ha participado en varios torneos internacionales.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Vinicius Rangel Costa, ciclista profesional brasileño de 24 años nacido en Río de Janeiro, es frecuentemente confundido con el futbolista Vinícius Júnior del Real Madrid. Aquello ha generando comentarios como “me dicen que no soy negro como el del Madrid”, según declaró a MARCA durante el Mundial de Ciclismo en Bélgica. La confusión surge por la coincidencia de nombres y origen brasileño, pese a diferencias físicas y disciplinas deportivas.

Rangel Costa, de piel clara, representa una trayectoria de superación en el ciclismo, iniciada a los 13 años en un entorno humilde y alejado de los grandes centros de formación ciclista. El deportista creció en Cabo Frio, municipio costero conocido por sus playas y turismo, en una familia de recursos limitados. Su ingreso al ciclismo fue casual: un primo lo motivó a participar en una carrera local de 100 kilómetros, que completó con éxito.

Vinicus Rangel inició en el ciclismo por coincidencia

Hoy, con 24 años, Vinicius Rangel Costa compite en categorías élite y ha participado en eventos internacionales. Entre ellos se incluye el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta celebrado en Bélgica. Durante el certamen, el ciclista abordó las confusiones públicas por su nombre. “Me dicen que no soy negro como el futbolista”, expresó en la entrevista refiriéndose a las comparaciones con Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid.

El futbolista es afro americano y figura global del fútbol. Rangel Costa inició su trayectoria en competencias regionales de Río de Janeiro, destacando en pruebas de fondo y resistencia. A los 13 años, su primera carrera de 100 kilómetros demostró su potencial, impulsándolo a entrenar sistemáticamente pese a la falta de infraestructura en su zona natal. El ciclismo brasileño, aunque con menos proyección que el fútbol, ha producido talentos en rutas y pista.

El ciclista se alista para torneos mundiales

Atletas como los hermanos Henrique y Murilo Avancini han elevado el perfil nacional en mountain bike, mientras figuras como Rangel buscan espacio en ruta. Brasil cuenta con participación regular en campeonatos panamericanos y mundiales organizados por la Unión Ciclista Internacional (UCI). La coincidencia nominal con Vinícius Júnior –nacido en 2000 en São Gonçalo, también en Río de Janeiro– genera interacciones en redes sociales y medios.

El futbolista, campeón de Champions League y figura de la Selección de su país, contrasta con el ciclista en popularidad y exposición mediática. Rangel Costa continúa su preparación para competencias, enfocándose en pruebas de gran fondo. Su historia ilustra el esfuerzo de deportistas emergentes en modalidades menos mediáticas de Brasil, país con más de 200 millones de habitantes y diversidad en prácticas deportivas. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

Hombre resulta gravemente herido tras ataque sicario en Jaramijó

Gobierno realiza primer pago de $2,6 millones en compensaciones por diésel a transportistas

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

Vinicius Rangel Costa, el ciclista brasileño que es confundido con el futbolista del Real Madrid

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

Hombre resulta gravemente herido tras ataque sicario en Jaramijó

Gobierno realiza primer pago de $2,6 millones en compensaciones por diésel a transportistas

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

Vinicius Rangel Costa, el ciclista brasileño que es confundido con el futbolista del Real Madrid

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El seco de pollo ecuatoriano enamora en MasterChef Celebrity Colombia: Carolina Sabino gana ‘cachete’ y entra al top 8

Hombre resulta gravemente herido tras ataque sicario en Jaramijó

Gobierno realiza primer pago de $2,6 millones en compensaciones por diésel a transportistas

Bus de Trans Esmeraldas que tenía como destino la ciudad de Manta se incendió en medio del viaje

781 observadores nacionales e internacionales supervisarán proceso electoral del 16 de noviembre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO