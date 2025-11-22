COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Vinotinto FC pierde ante el Manta FC y es el primer club en descender a la Serie B este 2025 

Vinotinto FC perdió la categoría a falta de una fecha del cuadrangular de descenso, tras caer derrotado este sábado en Manta.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Vinotinto duró solo un años en la Serie A del fútbol ecuatoriano,
Vinotinto duró solo un años en la Serie A del fútbol ecuatoriano,
Vinotinto duró solo un años en la Serie A del fútbol ecuatoriano,

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El club Vinotinto FC, dirigido por el técnico argentino Gabriel Schürrer, se convirtió este sábado en el primer club en descender a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

La pérdida de su categoría se da una fecha antes de que termine el cuadrangular de descenso, donde también compiten Manta FC, Mushuc Runa y Técnico Universitario.

Vinotinto no pudo ganar en Manta

Este sábado, Vinotinto perdió por 3-1 ante el Manta FC en el estadio Jocay, sepultando así sus esperanzas de no descender. El primer gol del cotejo llegó al minuto 41, por parte de Jostin Alman y a favor del cuadro local. Mientras que Christian Alemán amplió la ventaja al minuto 73.

Ya en los minutos adicionales, se vivieron momentos de emoción. Al 90+8, los visitantes marcaron el tanto del descuento a través de un penal. El autor fue José Lugo. A jugada seguida, Fabricio Almeida decretó el 3-1 definitivo.

Con la derrota, Vinotinto se quedó con 31 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el Manta FC sumó 36. Mushuc Runa ahora tiene 35, tras vencer a Técnico, que se quedó con 33.

Es así, que el  techo de puntos para los dirigidos de Schürrer es 34, lo que lo condena a abandonar el torneo de privilegio del fútbol nacional.

En la última fecha del cuadrangular, Vinotinto deberá medir a Mushuc Runa, en lo que para él será un partido de trámite. Mientras que Manta FC se enfrentará a Técnico Universitario. De estos partidos se definirá el segundo club descendido.

Solo un año en la Serie A

El Vinotinto del Ecuador Fútbol Club, fundado en 1992 como Cuniburo FC en Cayambe, es un equipo ecuatoriano con sede en Quito que representa a la comunidad venezolana en el país. Tras la adquisición por el empresario italo-venezolano Giovanni Di Mella en 2024, cambió su nombre para atraer a migrantes venezolanos, adoptando los colores rojo y azul de la Vinotinto nacional.

El club clasificó a la Serie A el 12 de octubre de 2024, al empatar 2-2 contra Leones FC en la última jornada de Serie B. Aseguró el ascenso directo con 18 victorias, 6 empates y 9 derrotas en 33 partidos.

Este hito marcó su debut en la élite en 2025. En el torneo de la Serie A, ‘los chamos’ tuvieron un desempeño con altos y bajos. En el arranque lograron estar como punteros durante varias fechas, sin embargo, todo cambió luego.

Así, el club deberá jugar nuevamente en la Serie B durante el 2026.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las aerolíneas Avior y Copa mantienen sus operaciones en Venezuela a pesar de la alerta de EEUU

Sismo de 3.9 grados sacude la provincia de Morona Santiago, Ecuador

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Niña de seis años muere tras una extracción de dientes de leche en una clínica dental

De la corona a la cárcel: Condenan a Miss Grand International 2021 por publicidad engañosa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las aerolíneas Avior y Copa mantienen sus operaciones en Venezuela a pesar de la alerta de EEUU

Sismo de 3.9 grados sacude la provincia de Morona Santiago, Ecuador

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Niña de seis años muere tras una extracción de dientes de leche en una clínica dental

De la corona a la cárcel: Condenan a Miss Grand International 2021 por publicidad engañosa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las aerolíneas Avior y Copa mantienen sus operaciones en Venezuela a pesar de la alerta de EEUU

Sismo de 3.9 grados sacude la provincia de Morona Santiago, Ecuador

Aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras las advertencias de Estados Unidos

Niña de seis años muere tras una extracción de dientes de leche en una clínica dental

De la corona a la cárcel: Condenan a Miss Grand International 2021 por publicidad engañosa

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO