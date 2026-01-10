Violencia en Montecristi: Ataque armado en el sector Los Artesanos deja una persona fallecida y otra herida

La tarde de este sábado 10 de enero, la tranquilidad de la ciudadela Los Artesanos, en el cantón Montecristi, se vio interrumpida por un nuevo hecho de sangre que engrosa las estadísticas de muertes violentas en el Distrito Manta. A la víctima fatal de este suceso la identificaron como David Macías Peñarrieta, un joven de 24 años de edad, quien perdió la vida de manera inmediata tras recibir múltiples impactos de bala en el interior de un inmueble residencial.

El suceso ocurrió específicamente en la etapa S de la mencionada urbanización, donde la llegada de los victimarios sembró el pánico entre los residentes de la zona. Con este asesinato, el Distrito, que comprende las jurisdicciones de Manta, Montecristi y Jaramijó, vuelve a ser escenario de las muertes violentas en el Distrito Manta que mantienen en alerta a las autoridades locales y a la ciudadanía que exige mayores garantías de seguridad ante la ola de criminalidad.

Detalles del ataque en Montecristi

Según los informes preliminares, el ataque se registró aproximadamente a las 16h40 de este sábado, cuando la jornada transcurría con aparente normalidad. Testigos relataron que varios sujetos desconocidos llegaron al lugar a bordo de un vehículo, del cual descendieron para abrir fuego de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban dentro de la vivienda, evidenciando la ferocidad de las muertes violentas en el Distrito Manta.

El ataque no solo terminó con la vida de Macías Peñarrieta, sino que también dejó como saldo una mujer herida, a quien auxiliaron rápidamente y trasladada hasta una casa asistencial para recibir atención médica urgente. Hasta el cierre de esta edición, se desconoce su estado de salud actual, mientras que otros tres ciudadanos lograron salir ilesos del sitio tras emprender la huida apenas iniciaron las ráfagas, logrando escapar de formar parte de las estadísticas de muertes violentas en el Distrito Manta.

Intervención de los organismos de socorro

Tras la alerta emitida a través de las líneas de emergencia, elementos del Cuerpo de Bomberos de Montecristi se desplazaron de inmediato hasta la ciudadela Los Artesanos. La presencia de los rescatistas fue requerida ante la presunción inicial de que una segunda víctima habría caído dentro de un aljibe durante el caos generado por el tiroteo, lo que habría aumentado la cifra de las muertes violentas en el Distrito Manta.

Los rescatistas realizaron una verificación minuciosa del depósito de agua durante varios minutos para descartar o confirmar el hallazgo. Finalmente, la información la desvirtuaron los elementos de socorro, confirmándose que no había más cuerpos sumergidos en el lugar. Esta intervención se dio en medio de un ambiente de tensión y zozobra por parte de los vecinos, quienes observaban con temor cómo avanzaban las investigaciones sobre las muertes violentas en el Distrito Manta.

Levantamiento de indicios y peritaje forense

Agentes de la unidad de Criminalística llegaron a la escena del crimen para realizar el levantamiento de evidencias y recolectar indicios que permitan esclarecer lo sucedido. En el sitio, los peritos lograron recoger más de 30 casquillos de proyectiles de diferentes calibres, lo que demuestra la magnitud del ataque armado. Esta cantidad de evidencia balística es una característica recurrente en las muertes violentas en el Distrito Manta registradas recientemente.

Posteriormente, se procedió con el levantamiento del cadáver de David Macías Peñarrieta para su traslado hacia el centro forense ubicado en la ciudad de Manta. Allí se realizarán los respectivos trámites de ley y la autopsia correspondiente antes de que el cuerpo sea entregado a sus familiares. El procedimiento es parte del protocolo estándar que se sigue ante las constantes muertes violentas en el Distrito Manta que se reportan en la provincia.

Una jornada sangrienta en Montecristi

El ataque en la ciudadela Los Artesanos no fue el único evento trágico reportado durante el sábado, ya que se convirtió en el segundo atentado del día en la misma jurisdicción. Horas antes, en el sector conocido como Tierra Santa, dos hombres fueron acribillados en circunstancias similares, lo que ratifica la tendencia al alza de las muertes violentas en el Distrito Manta.

Entre las víctimas del primer ataque en Tierra Santa se encontraba un adolescente de apenas 15 años de edad, un dato que ha generado conmoción en la comunidad. La repetición de estos actos de sicariato en un solo día subraya la fragilidad de la convivencia pacífica y el impacto directo que tienen las muertes violentas en el Distrito Manta sobre la población joven del cantón Montecristi.

Cifras alarmantes en el inicio de 2026

Con el trágico desenlace del caso en Los Artesanos, la cifra de víctimas por hechos de sangre ha ascendido a 20 fallecidos en apenas los primeros diez días del mes de enero. Esta estadística refleja una situación crítica para el orden público, situando a las muertes violentas en el Distrito Manta en un promedio preocupante de dos crímenes por día en este arranque de año, afectando la percepción de paz en la región.

Para poner en perspectiva la gravedad de la situación actual, cabe recordar que durante el año anterior se contabilizaron un total de 519 crímenes en todo el Distrito. El ritmo actual de las muertes violentas en el Distrito Manta sugiere un inicio de año sumamente violento en comparación con los registros históricos, lo que pone a prueba la capacidad de respuesta de las unidades de inteligencia y control de la Policía Nacional.