Manabí
Puerto López

Violencia en Puerto López provoca cancelaciones hoteleras en feriado de Año Nuevo

La violencia en Puerto López provocó la cancelación de reservas hoteleras para el feriado de Año Nuevo, mientras el Gobierno desplegó policías tras una serie de ataques armados que dejaron nueve fallecidos en el cantón manabita.
Violencia en Puerto López provoca cancelaciones hoteleras.
La violencia en Puerto López provocó cancelaciones hoteleras y un fuerte despliegue policial.
Violencia en Puerto López provoca cancelaciones hoteleras.
La violencia en Puerto López provocó cancelaciones hoteleras y un fuerte despliegue policial.

El sector hotelero de Puerto López, en la provincia de Manabí, reportó una cancelación masiva de reservas para el feriado de Año Nuevo. Los empresarios turísticos atribuyen esta caída al clima de inseguridad y tensión que se intensificó en las últimas horas.

La situación se agravó luego de ataques armados registrados entre el sábado 27 y domingo 28 de diciembre de 2025, que dejaron nueve personas fallecidas. Ante este escenario, el Bloque de Seguridad del Gobierno se instaló en el cantón para contener la violencia.

Violencia en Puerto López golpea al turismo y activa despliegue policial

Tras los hechos violentos, la Policía Nacional desplegó unidades especializadas en los sectores más conflictivos. En los operativos participan el Grupo de Operaciones Especiales, el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA), la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

Además, las autoridades reforzaron los controles en zonas turísticas y comerciales, con el objetivo de prevenir nuevos ataques. El despliegue busca recuperar la seguridad y garantizar el orden durante el feriado.

El incidente más grave ocurrió la madrugada del domingo 28 de diciembre de 2025, en la avenida Malecón, frente a la playa de Puerto López. Criminalística levantó más de 70 indicios balísticos, mientras policías permanecen desplegados en el cantón.

Ataque armado deja víctimas y conmociona a la comunidad en Fin de Año

Un ataque a tiros en una zona de alto movimiento comercial dejó siete personas fallecidas y tres heridas, en un sector donde funciona la venta de pescado. Entre las víctimas mortales constan una niña de dos años y su madre, lo que generó profunda conmoción en la comunidad.

Los habitantes expresaron preocupación por la escalada de violencia en Puerto López y su impacto directo en la economía local. Comerciantes y hoteleros advirtieron que la inseguridad amenaza al turismo, principal fuente de ingresos del cantón.

Allanamientos, indicios y líneas de investigación

La Policía Nacional ejecutó allanamientos la noche del domingo 28 de diciembre de 2025 como parte de las investigaciones. Durante los operativos, los agentes retuvieron tres motocicletas, incautaron un arma de fuego, 147 municiones y un automotor reportado como robado.

Según las líneas investigativas, en la zona existe una disputa territorial vinculada a Los Choneros, quienes habrían expandido su influencia mediante extorsiones y control de rutas. Las autoridades mantienen los operativos activos para desarticular estas estructuras criminales. (07)

