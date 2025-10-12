Violento asesinato en Estancia Vieja: un hombre fue acribillado durante partido de fútbol

Un nuevo hecho de violencia se registró este domingo alrededor de las 13h40 en una cancha deportiva de Estancia Vieja. Un hombre identificado como Jonathan, conocido en el sector como “Virado”, murió tras el ataque de sicarios mientras jugaba fútbol. El ataque ocurrió frente a varios testigos y fue ejecutado con armas de fuego, incluida un fusil de alto calibre.

Ataque armado en plena cancha de fútbol

Según los primeros reportes, Jonathan, de aproximadamente 30 años de edad, se encontraba desempeñándose como arquero en un partido informal cuando un sujeto que estaba detrás del arco sacó una pistola y le disparó. El hombre intentó escapar corriendo algunos metros, pero dos balas —una en el tobillo y otra en la pantorrilla— lo derribaron.

Acto seguido, otro individuo armado con un fusil se acercó a la víctima y le disparó en repetidas ocasiones en la cabeza, propinándole al menos 20 disparos, según testigos del hecho. La muerte fue inmediata.

El ataque, perpetrado a plena luz del día, generó pánico entre quienes se encontraban en la cancha y en las viviendas cercanas, en Estancia Vieja. Posteriormente, los responsables del crimen huyeron del lugar a bordo de un vehículo tipo Tucson, utilizando un camino de tierra cercano a un canal de riego para escapar.

La víctima: un padre de familia conocido en la zona

Jonathan, conocido popularmente como “Virado”, residía en la zona donde se dio el suceso. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, era padre de dos menores, una niña de 10 años y un niño de 4, quienes ahora quedan en situación de orfandad.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con este hecho. Las autoridades aún no han emitido un parte oficial sobre el crimen, pero equipos de la Policía Nacional y unidades especializadas en criminalística llegaron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y recoger indicios balísticos.

Aumenta la violencia criminal en espacios públicos

Este asesinato se suma a una ola de violencia que afecta a varias zonas del país, donde espacios públicos como canchas deportivas y parques se han convertido en escenarios de ataques armados. La modalidad de ejecución directa por sicariato es cada vez más frecuente en distintas provincias.

Las autoridades locales han manifestado preocupación por el uso de fusiles y armamento de guerra en zonas urbanas, lo que representa un grave riesgo para la población civil. En este caso, se reportó que al menos una de las armas utilizadas tenía un alto poder de penetración.

La comunidad de Estancia Vieja pide a las autoridades mayor presencia policial y acciones concretas para frenar estos hechos violentos.

Investigación en curso

Los investigadores manejan, de forma preliminar, la hipótesis de un posible ajuste de cuentas, aunque no se ha confirmado oficialmente el móvil del crimen. Las cámaras de seguridad de la zona, así como testimonios de personas presentes durante el hecho, serán clave para identificar a los responsables.

Peritos forenses recolectaron múltiples casquillos de bala en la escena, algunos de los cuales corresponden a calibres de uso militar. El cuerpo fue trasladado al centro forense correspondiente para la autopsia legal.

Se espera que en las próximas horas, la Fiscalía y la Policía Nacional ofrezcan declaraciones oficiales sobre los avances en la investigación y las medidas adoptadas para reforzar la seguridad en Estancia Vieja y sectores aledaños.