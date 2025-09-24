Visita de Daniel Noboa a Otavalo: Entrega de beneficios y conflicto con ciudadano

El presidente Daniel Noboa, visitó este miércoles 24 de septiembre Otavalo para entregar créditos y bonos en un evento marcado por estrictas medidas de seguridad y tensiones con manifestantes. Durante la jornada, un altercado entre custodios presidenciales y un ciudadano, captado en video, generó controversia en la calle Sucre, a una cuadra de la iglesia El Jordán.

En el coliseo Jacinto Collahuazo, Daniel Noboa, vestido con una chaqueta tipo militar, entregó 1.800 bonos de desarrollo humano y 70 títulos de propiedad de tierras. El acto contó con un grupo de apoyo al mandatario, pero también con la presencia de manifestantes en las afueras, lo que elevó el nivel de alerta. Finalizado el evento, un helicóptero del Ejército trasladó al presidente a Latacunga, donde despacha temporalmente la Presidencia.

Altercado en la caravana presidencial

Durante el recorrido de la caravana presidencial por la calle Sucre, a una cuadra de la iglesia El Jordán, un video mostró a tres custodios abordando a un ciudadano que grababa con su celular. Uno de ellos lo derribó con una patada en la pantorrilla, le golpeó la cabeza y le arrebató el dispositivo.

El hombre, acompañado de dos menores, no fue arrestado, pero los presentes protestaron por la acción de los agentes. La caravana continuó su trayecto tras el incidente, mientras el dispositivo de seguridad mantuvo el control de la zona.

Protestas afectan servicios en la E-35

El contexto de la visita se enmarca en protestas en Imbabura. La vicepresidenta María José Pinto, quien trasladó temporalmente la Vicepresidencia a Otavalo, denunció que las manifestaciones en la vía E-35 bloquearon dos ambulancias: una con un paciente para cirugía y otra para diálisis. Pinto exigió un corredor humanitario.

Tras el evento, un helicóptero del Ejército trasladó a Daniel Noboa a Latacunga, donde despacha la Presidencia. Las autoridades no han emitido declaraciones sobre el altercado ni las denuncias de la vicepresidenta, mientras las protestas persisten en la región.

Agenda gubernamental bajo tensión

La entrega de beneficios forma parte de la agenda de Daniel Noboa para fortalecer el apoyo social en varias provincias. Sin embargo, los incidentes de este miércoles reflejan los desafíos del Ejecutivo para equilibrar su labor con el manejo de protestas y la seguridad.

El fuerte dispositivo militar y policial desplegado en Otavalo, con controles en accesos y durante la caravana, evidencia la complejidad de la situación.