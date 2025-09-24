COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

Visita de Daniel Noboa a Otavalo: Entrega de beneficios y conflicto con ciudadano

El acto contó con un grupo de apoyo al mandatario, pero también con la presencia de manifestantes en las afueras, lo que elevó el nivel de alerta.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El presidente Daniel Noboa entregó 1.800 bonos de desarrollo humano y 70 títulos de propiedad de tierras. FOTO: Captura de pantalla.
El presidente Daniel Noboa entregó 1.800 bonos de desarrollo humano y 70 títulos de propiedad de tierras. FOTO: Captura de pantalla.
El presidente Daniel Noboa entregó 1.800 bonos de desarrollo humano y 70 títulos de propiedad de tierras. FOTO: Captura de pantalla.
El presidente Daniel Noboa entregó 1.800 bonos de desarrollo humano y 70 títulos de propiedad de tierras. FOTO: Captura de pantalla.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Noemí Moreira

Redacción ED.

Nací en Manta en 1993. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo. Tengo exper... Ver más

nmoreira@lamarea.ec

El presidente Daniel Noboa, visitó este miércoles 24 de septiembre Otavalo para entregar créditos y bonos en un evento marcado por estrictas medidas de seguridad y tensiones con manifestantes. Durante la jornada, un altercado entre custodios presidenciales y un ciudadano, captado en video, generó controversia en la calle Sucre, a una cuadra de la iglesia El Jordán.

En el coliseo Jacinto Collahuazo, Daniel Noboa, vestido con una chaqueta tipo militar, entregó 1.800 bonos de desarrollo humano y 70 títulos de propiedad de tierras. El acto contó con un grupo de apoyo al mandatario, pero también con la presencia de manifestantes en las afueras, lo que elevó el nivel de alerta. Finalizado el evento, un helicóptero del Ejército trasladó al presidente a Latacunga, donde despacha temporalmente la Presidencia.

Altercado en la caravana presidencial

Durante el recorrido de la caravana presidencial por la calle Sucre, a una cuadra de la iglesia El Jordán, un video mostró a tres custodios abordando a un ciudadano que grababa con su celular. Uno de ellos lo derribó con una patada en la pantorrilla, le golpeó la cabeza y le arrebató el dispositivo.

El hombre, acompañado de dos menores, no fue arrestado, pero los presentes protestaron por la acción de los agentes. La caravana continuó su trayecto tras el incidente, mientras el dispositivo de seguridad mantuvo el control de la zona.

Protestas afectan servicios en la E-35

El contexto de la visita se enmarca en protestas en Imbabura. La vicepresidenta María José Pinto, quien trasladó temporalmente la Vicepresidencia a Otavalo, denunció que las manifestaciones en la vía E-35 bloquearon dos ambulancias: una con un paciente para cirugía y otra para diálisis. Pinto exigió un corredor humanitario.

Tras el evento, un helicóptero del Ejército trasladó a Daniel Noboa a Latacunga, donde despacha la Presidencia. Las autoridades no han emitido declaraciones sobre el altercado ni las denuncias de la vicepresidenta, mientras las protestas persisten en la región.

Agenda gubernamental bajo tensión

La entrega de beneficios forma parte de la agenda de Daniel Noboa para fortalecer el apoyo social en varias provincias. Sin embargo, los incidentes de este miércoles reflejan los desafíos del Ejecutivo para equilibrar su labor con el manejo de protestas y la seguridad.

El fuerte dispositivo militar y policial desplegado en Otavalo, con controles en accesos y durante la caravana, evidencia la complejidad de la situación. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

La Corte Constitucional emite dictamen favorable tras las correcciones realizadas por Daniel Noboa para convocar a una constituyente

Liga de Quito busca avanzar a semifinales de Copa Libertadores ante Sao Paulo en el Morumbi

Jon Bon Jovi comparte la inesperada historia de su madre: de uniforme militar a conejita Playboy

Álvaro Guillén avanza a cuartos del Challenger de Buenos Aires tras vencer a Juan Carlos Prado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

La Corte Constitucional emite dictamen favorable tras las correcciones realizadas por Daniel Noboa para convocar a una constituyente

Liga de Quito busca avanzar a semifinales de Copa Libertadores ante Sao Paulo en el Morumbi

Jon Bon Jovi comparte la inesperada historia de su madre: de uniforme militar a conejita Playboy

Álvaro Guillén avanza a cuartos del Challenger de Buenos Aires tras vencer a Juan Carlos Prado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

La Corte Constitucional emite dictamen favorable tras las correcciones realizadas por Daniel Noboa para convocar a una constituyente

Liga de Quito busca avanzar a semifinales de Copa Libertadores ante Sao Paulo en el Morumbi

Jon Bon Jovi comparte la inesperada historia de su madre: de uniforme militar a conejita Playboy

Álvaro Guillén avanza a cuartos del Challenger de Buenos Aires tras vencer a Juan Carlos Prado

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO