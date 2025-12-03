Viuda de Fernando Villavicencio señala a Zurita por presunta extracción ilegal de datos del teléfono del candidato

Verónica Sarauz, viuda del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, acusó al periodista Christian Zurita de haber contratado, presuntamente, a un hacker para intervenir el teléfono celular de su esposo asesinado. Esta declaración se dio durante una entrevista extensa en el programa Café La Posta, conducido por Anderson Boscán, emitida recientemente.

Sarauz busca esclarecer omisiones en la investigación, argumentando que estas han impedido identificar a todos los responsables.

La entrevista, que duró más de una hora y media, abordó temas como los “mitos del 9 de agosto” y presuntas fallas del Estado en la protección del político. Sarauz afirmó que la Fiscalía conocía desde marzo de 2023 un complot para asesinar a Villavicencio, basado en información del teléfono de Leandro Norero, involucrando a figuras como Fito, Jordán y Daniel Salcedo.

Acusaciones contra la Fiscalía

Según Sarauz, esta información permaneció en el despacho fiscal durante cinco meses sin que se alertara formalmente a Villavicencio. Ella considera que, de haber sido informado, podría haber aumentado su seguridad y evitado el crimen. Además, calificó esto no solo como negligencia, sino como una omisión grave que podría haber cambiado el resultado electoral.

Sarauz también criticó a la exfiscal general Diana Salazar. Relató que, tras el asesinato, recibió una llamada de Salazar donde se le informó que un testimonio anticipado de un cooperador apuntaba a Rafael Correa como ordenante del crimen. Confiando en esta versión, Sarauz publicó un tuit responsabilizando al expresidente.

Dudas sobre testimonios y procesos

Sin embargo, al revisarse el testimonio en audiencia meses después, el nombre de Correa no apareció, lo que llevó a Sarauz a perder confianza en la fiscal.

Saraúz , también solicitó por segunda vez la salida de la fiscal Ana Hidalgo del caso, acusándola de omisiones como excluir a figuras mencionadas por testigos, incluyendo al líder criminal “Chino Onda”, “Palanqueta” y un policía del ECU 911 que habría filtrado información sobre los movimientos de Villavicencio.

A su juicio, los principales responsables están quedando fuera del proceso. Sarauz negó haber ofrecido $30.000 dólares a un testigo para alterar su versión y aseguró que sus movimientos están monitoreados por el esquema de seguridad estatal desde el asesinato.

Relación con Lasso y cadena de custodia

Sobre el expresidente Guillermo Lasso, Sarauz reconoció una ruptura política tras una reunión del 30 de enero de 2023, donde Villavicencio confrontó denuncias del caso León de Troya y vínculos de Danilo Carrera. Aunque no le atribuye directamente el orden del asesinato, sí le responsabiliza por la falta de protección adecuada.

En cuanto al teléfono de Villavicencio, Sarauz describió una cadena de custodia: el dispositivo fue tomado por miembros de seguridad y un familiar en la escena, luego entregado por el asesor presidencial César Gonzaga a la Fiscalía. Acusó a Zurita, a quien describió como amigo cercano antes de la denuncia, de contratar un hacker para extraer datos, enviarlos al FBI y que una copia regresara a Ecuador vía valija privada el 13 de diciembre de 2023.

Sarauz cree que habrá sentencia contra los procesados, pero enfatiza la importancia de Wilmer “Pipo” Chavarría, señalado como líder de la estructura delictiva.

Propone su extradición a Estados Unidos para que revele desde una cárcel allí quién lo contrató y el monto pagado por el asesinato, argumentando que Ecuador no puede custodiarlo adecuadamente. (39)