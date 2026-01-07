COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Vida
Bienestar

Vive unas vacaciones seguras: Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

Un nuevo año acaba de empezar y con éste la temporada de playa. Por ello, es muy importante saber cómo cuidar de ti y tus seres queridos durante los días de esparcimiento.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Vive unas vacaciones seguras Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La playa es el lugar preferido de muchos, pero también representa peligros ocultos.

Debido al incremento de la radiación ultravioleta y la afluencia masiva en los balnearios, es fundamental tomar medidas preventivas contra la exposición solar prolongada, el riesgo de ahogamiento y las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

Descubre cómo mantenerte a salvo, junto a tu familia.

Cuidado con el sol en la playa

La exposición directa al sol sin protección es una de las principales causas de consultas médicas en la costa. Los dermatólogos recomiendan el uso de protectores solares de amplio espectro con un FPS mínimo de 50, aplicándolos al menos 20 minutos antes de la exposición y reaplicándolos cada dos horas.

Es crítico evitar la radiación entre las 10h00 y las 16h00, periodo en el que los índices UV alcanzan niveles extremos. El uso de ropa con filtro ultravioleta, sombreros de ala ancha y gafas con protección certificada son esenciales para prevenir quemaduras.

La hidratación constante es otro factor determinante en la playa. Los especialistas sugieren el consumo de agua mineral por encima de bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que estas últimas aceleran el proceso de deshidratación y alteran la termorregulación del cuerpo.

Un golpe de calor puede manifestarse con mareos, piel roja y seca, y pérdida de conciencia, situaciones que requieren atención médica inmediata.

Seguridad dentro del mar

El ahogamiento constituye una de las mayores amenazas en el mar. Para prevenir incidentes, es imperativo respetar el sistema de banderas en las playas: la roja prohíbe el baño, la amarilla exige precaución y la verde permite el ingreso al agua.

Se recomienda identificar las corrientes de resaca, que son flujos de agua que retroceden desde la costa hacia el mar abierto; en caso de ser arrastrado, la instrucción técnica es nadar de forma paralela a la orilla y no contra la corriente para evitar el agotamiento físico.

La vigilancia de menores de edad debe ser permanente, manteniendo la “regla del brazo de distancia” en todo momento. Asimismo, se debe evitar el ingreso al mar inmediatamente después de ingerir comidas copiosas o bajo los efectos del alcohol. Esto compromete la capacidad de respuesta muscular y la coordinación.

La presencia de salvavidas en el área es un requisito de seguridad que todo bañista debe verificar antes de elegir un punto de recreación.

Prevención alimentaria en climas cálidos

La temperatura ambiental en las zonas de playa favorece la rápida proliferación de bacterias en los alimentos. Para evitar la intoxicación alimentaria, es vital verificar que los productos del mar se mantengan en una cadena de frío estricta o que sean cocidos a altas temperaturas al momento del consumo.

Se recomienda evitar el consumo de ceviches o mariscos crudos en puestos que no cuenten con sistemas de refrigeración o acceso a agua potable. Esto, especialmente si no estás acostumbrado a consumir esas preparaciones.

Los síntomas de una intoxicación, como náuseas, vómitos y diarrea, pueden aparecer desde pocas horas hasta días después de la ingesta.

La higiene de manos con agua y jabón o alcohol antes de manipular alimentos es la medida más sencilla para prevenir contagios.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ahorro planificado permite comprar el primer vehículo sin sobreendeudarse

Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

Vive unas vacaciones seguras: Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

Raúl Duarte enfrenta desafíos en la conformación del plantel de Liga de Portoviejo para Serie B 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ahorro planificado permite comprar el primer vehículo sin sobreendeudarse

Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

Vive unas vacaciones seguras: Descubre los tres peligros invisibles de la playa y cómo evitarlos

Raúl Duarte enfrenta desafíos en la conformación del plantel de Liga de Portoviejo para Serie B 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ahorro planificado permite comprar el primer vehículo sin sobreendeudarse

Hombre asesinado a balazos en Jaramijó: primera muerte violenta del año en ese cantón manabita

Justicia de Estados Unidos define este 8 de enero el futuro migratorio de José Serrano

Raúl Duarte enfrenta desafíos en la conformación del plantel de Liga de Portoviejo para Serie B 2026

Pagó por miedo: así operaba la red que extorsionaba a comerciantes en Babahoyo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO