Visita de Estado de Vladimir Putin fortalece la asociación estratégica entre India y Rusia

Vladimir Putin, presidente de Rusia, inició este jueves una visita de Estado de dos días a India, donde se reunirá con el primer ministro Narendra Modi. La misión es copresidir la 23ª Cumbre Anual India-Rusia. El encuentro, busca impulsar la asociación estratégica especial y privilegiada entre ambos países. Esto responde al contexto geopolítico global marcado por tensiones en Ucrania y presiones comerciales de Estados Unidos.

La cumbre se celebra en Nueva Delhi, con llegada de Putin al aeropuerto de Palam, donde lo recibió Modi en un gesto de calidez diplomática. Putin, de 73 años, aterrizó en la capital india procedente de Moscú. Esta es su primera visita al país en cuatro años, desde diciembre de 2021, y ocurre a invitación oficial de Modi. La agenda incluye una reunión bilateral inicial, seguida de conversaciones con delegaciones, un banquete de honor.

Vladimir Putin refuerza las relaciones bilaterales

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de India (MEA) confirmaron que se firmarán al menos diez documentos intergubernamentales. También cerrarán más de 15 acuerdos comerciales, enfocados en comercio, defensa y energía. El propósito principal de la visita radica en revisar el progreso de las relaciones bilaterales y definir una visión futura para la cooperación mutua.

En un entorno de inestabilidad internacional, ambos líderes intercambiarán opiniones sobre asuntos regionales y globales, incluyendo el conflicto en Ucrania, En ese sentido, Rusia ha registrado avances militares recientes que Putin rechazó vincular a un plan de paz propuesto por Washington. Analistas destacan que la cumbre envía un mensaje de independencia diplomática: ni India ni Rusia cederán ante presiones externas.

Tensa relación entre EE.UU. e India

La relación India-Rusia, forjada desde la era soviética, se basa en una historia de alineación diplomática y colaboración en defensa. Rusia suministra alrededor del 60% de las armas importadas por India, con contratos vigentes por más de 10 mil millones de dólares anuales. En el ámbito económico, el comercio bilateral alcanzó los 68.720 millones de dólares en marzo de 2025, un incremento del 750% desde el año 2020.

Sin embargo, las sanciones occidentales y las recientes tarifas estadounidenses del 25% sobre bienes indios han provocado una caída en los pedidos de petróleo. Aquello hace urgente estabilizar estos flujos durante la cumbre. La reelección de Donald Trump ha tensionado las relaciones EE.UU., India, con retórica inflamatoria y aranceles que afectan exportaciones clave como textiles y farmacéuticos.

Esta cumbre refuerza la continuidad de los tratados

Para Putin, la visita representa una oportunidad de demostrar que Rusia mantiene aliados de peso global, pese al aislamiento por la invasión de Ucrania en 2022. India, por su parte, equilibra su asociación con Washington sin comprometer lazos tradicionales con Moscú. “Esta cumbre refuerza la continuidad de los tratados , independientemente de cambios en el orden mundial”, señaló el funcionario del Kremlin, Yuri Ushakov.

Durante su estancia, Putin participará en el Foro Empresarial Rusia-India, con presencia de más de 200 ejecutivos de ambos países. Temas como la cooperación en energías renovables, tecnología nuclear y comercio de diamantes figuran en la agenda. La presidenta Murmu, en un gesto protocolar, agasajará al visitante con un banquete en el Palacio Rashtrapati Bhavan, sede de la presidencia india.