El presidente ucraniano Volodímir Zelenski aceptó negociar el plan de paz propuesto por la Administración de Donald Trump para poner fin al conflicto con Rusia. Lo hizo oficial durante una reunión con el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, celebrada este jueves 20 de noviembre en Kiev. Así se reportó según reportes de Axios y funcionarios de ambos países. Axios es un sitio web de noticias e información estadounidense.

Zelenski, de 47 años y en el poder desde 2019, recibió oficialmente un borrador del plan durante el encuentro con Driscoll, quien encabezó una delegación del Pentágono. La propuesta se negoció en secreto entre emisarios estadounidenses y rusos en las últimas semanas. Con eso se busca reactivar la diplomacia estancada desde la invasión rusa de febrero de 2022, que ha causado más de 500 mil bajas militares y civiles, según estimaciones de la ONU.

Volodimir Zelenski tdebe renunciar a cierto armamento

De acuerdo con Axios, Zelenski expresó disposición a trabajar conjuntamente con la Administración Trump para hacer posible la paz. Sin embargo, el plan exige concesiones significativas de Ucrania. Entre los puntos clave filtrados por The New York Times y Reuters figuran la cesión de territorios en el Donbás actualmente controlados por Kiev y la renuncia a ciertos armamentos avanzados suministrados por Occidente.

Un funcionario ucraniano indicó que Zelenski fue conciliatorio en la reunión y enfatizó la necesidad de alinear el borrador con los principios fundamentales de Ucrania. “La decisión es intentar trabajar en él conjuntamente para hacer posible la paz”, declaró el oficial. La Oficina Presidencial de Kiev emitió un comunicado confirmando la recepción del documento. También se anunció que Zelenski espera discutir las oportunidades diplomáticas con Trump.

Washington califica el documento como “instrumento vivo”

El plan, compuesto por 28 puntos según filtraciones, surge de la frustración de Trump con la falta de avances en las negociaciones previas. Entre esas se incluye la cumbre en Anchorage, Alaska, en agosto de 2025 entre Trump y el presidente ruso Vladímir Putin. Washington califica el documento como un “instrumento vivo” abierto a modificaciones, con el objetivo de congelar las líneas de combate actuales y establecer garantías mutuas.

Sin embargo, Moscú ha reiterado demandas como la neutralidad de Ucrania y el levantamiento de sanciones. Driscoll, confirmado como secretario del Ejército en febrero de 2025 tras la nominación de Trump, viajó a Kiev. Inicialmente lo hizo para evaluar la situación militar y necesidades de armamento, pero la Casa Blanca le encomendó empezar las charlas de paz.

El Kremlin, por su parte, minimizó el plan: su portavoz Dmitri Peskov afirmó que no hay “novedades” y que cualquier acuerdo debe eliminar las “causas profundas” del conflicto. Zelenski, en un tuit posterior, reiteró que Ucrania está “lista para un trabajo constructivo, honesto y rápido” en la propuesta de Trump, apoyando todas las ideas que acerquen una paz real.

Un giro diplomático clave en el tercer año de la guerra

La iniciativa refuerza el escrutinio internacional sobre el conflicto ucraniano, que ha desplazado a 6 millones de personas y generado una crisis humanitaria global. Funcionarios europeos y ucranianos han calificado el borrador como “absurdo” en privado por sus demandas territoriales. Sin embargo, la apertura de Zelenski marca un giro diplomático clave en el tercer año de la guerra.

La Casa Blanca, a través de su enviado especial Steve Witkoff, ha mantenido contactos paralelos con Rusia para refinar el texto, priorizando un alto el fuego inmediato. Este capítulo judicial cierra uno de los procesos más mediáticos en la agenda de paz para Ucrania, destacando la influencia de Trump en las dinámicas bilaterales y el rol de Estados Unidos en la resolución del conflicto armado más prolongado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.