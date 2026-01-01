COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Volvió a casa para abrazar a su madre y horas después fue asesinado en Pasaje

Un joven de 18 años fue asesinado en Pasaje tras salir a despedir el año; horas antes regresó a casa solo para abrazar a su madre.
La madrugada del 1 de enero de 2026, en el sector La Cadena, parroquia Progreso, del cantón Pasaje, Luis Donny Yupa Chica, de 18 años, fue hallado sin vida tras un ataque armado, en un hecho que es investigado como asesinato.

Según información policial, el joven salió de su vivienda la noche del 31 de diciembre para despedir el año junto a amigos y su novia. Antes de hacerlo, regresó brevemente a casa para abrazar a su madre y desearle feliz Año Nuevo, de acuerdo con el testimonio de un allegado.

Horas después, cerca de las 02h48, se reportó una alerta al sistema de emergencias sobre una persona sin vida en plena vía pública, en una zona rural del sector La Cadena. Al llegar al lugar, agentes constataron que el cuerpo se encontraba tendido boca abajo.

Personal de Criminalística confirmó que la víctima presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza y que en la escena se levantaron varios indicios balísticos, los cuales fueron ingresados a cadena de custodia para el proceso investigativo.

Investigación en curso

El hecho se investiga como asesinato, aunque hasta el cierre de esta nota no se ha establecido una motivación clara ni se han reportado personas detenidas en relación con el crimen.

Un familiar cercano indicó que Luis Donny Yupa Chica no tenía antecedentes ni conflictos conocidos. “Solo volvió para abrazar a su madrecita y decirle feliz año”, relató, al recordar las últimas horas en que lo vio con vida.

Las autoridades de Pasaje continúan con las indagaciones, incluyendo la recopilación de testimonios y el análisis de los indicios levantados en el lugar del ataque.

Conmoción en Pasaje

El fallecimiento del joven ha causado consternación entre familiares y conocidos. Su muerte se suma a los hechos violentos registrados durante el inicio del nuevo año en distintas zonas del país.

Para su familia, el recuerdo más reciente es un gesto de afecto previo a la tragedia. El inicio de 2026 quedó marcado por el luto y la espera de respuestas por parte de las autoridades (12).

