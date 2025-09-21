Vuelve al podio luego de 121 días: Richard Carapaz finaliza tercero en el Tour de Luxemburgo

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) terminó tercero en la clasificación general del Tour de Luxemburgo 2025, superando un pinchazo en la etapa final para volver a subir a un podio tras 121 días. Se trató de una carrera que le sirvió de preparación clave para el Mundial de Ciclismo de Ruanda.

El Tour de Luxemburgo 2025, una competencia de cinco etapas que concluyó este domingo, reunió a más de 150 ciclistas en un recorrido total de aproximadamente 800 kilómetros, con énfasis en terrenos ondulados y ascensiones que probaron la resistencia de los participantes. Esta prueba, parte del calendario UCI ProSeries, atrajo a equipos WorldTour como UAE Team Emirates y Lidl-Trek, consolidándose como un termómetro para el cierre de temporada europea.

Richard Carapaz superó contratiempo en la última etapa

En la quinta y última etapa, disputada sobre 176,4 kilómetros entre Mersch y Luxembourg-Limpertsberg, Carapaz enfrentó un contratiempo mecánico. A ocho kilómetros de la meta, sufrió un pinchazo en la rueda delantera, lo que obligó a un rápido cambio de bicicleta por parte de su equipo.

A pesar de la pérdida de segundos, el ecuatoriano de 32 años se reincorporó al pelotón principal de favoritos, manteniendo su posición en la general. Cruzó la línea de meta en el quinto puesto de la etapa, detrás del ganador Romain Grégoire (Groupama-FDJ), quien completó el recorrido en 4 horas, 10 minutos y 56 segundos.

Este resultado permitió a Carapaz asegurar el tercer lugar en la clasificación general final, a 1 minuto y 4 segundos del vencedor Brandon McNulty (UAE Team Emirates), quien dominó la carrera con regularidad en las etapas previas, incluyendo una destacada contrarreloj en la cuarta jornada.

El podio y el título en manos estadounidenses

McNulty, de 27 años, se impuso en la general con un tiempo total de 16 horas, 17 minutos y 34 segundos, seguido por el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 47 segundos. Este triunfo marca la primera victoria de McNulty en el Tour de Luxemburgo y contribuye al récord de 86 victorias del UAE Team Emirates en la temporada 2025.

Carapaz celebró el podio con el tradicional brindis de champán, un ritual que no realizaba desde hace más de tres meses.

El también ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) completó una actuación sólida al finalizar décimo en la general, a pesar de una falla en la cadena durante el tramo final de la etapa decisiva.

Narváez, de 28 años, sumó puntos valiosos para Ecuador en el ranking UCI, destacando su rol de apoyo en el equipo.

Richard Carapaz está de vuelta

Este tercer puesto representa el primer podio de Carapaz desde el 1 de junio de 2025, fecha en que finalizó tercero en la general del Giro de Italia, detrás de Simon Yates (Visma-Lease a Bike) e Isaac del Toro (UAE Team Emirates).

En esa gran vuelta italiana, el tricolor compitió en 21 etapas con un trazado montañoso que favoreció su estilo escalador, acumulando experiencia para el resto de la temporada.

El Tour de Luxemburgo, con su perfil mixto de subidas cortas pero intensas como el Pabeierbierg, permitió a Carapaz probar su forma física tras un año complicado.

Con este resultado, ‘Richie’ cierra su ciclo de preparación para el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta, programado del 21 al 28 de septiembre en Kigali, —la primera vez en África—.

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) confirmó que el equipo nacional estará integrado por Richard Carapaz, Martín López y Jonathan Caicedo, con el oriundo de Carchi como líder. Narváez, por su parte, no participará en el Mundial, según el anuncio oficial de la FEC.