Walter Reyes : «Genéticamente se debe crear las herramientas para tener Musáceas más fuertes»

En Ecuador, durante años, se ha trabajado en proyectos para la mejora genética de las musáceas. Esto se ha enfocado principalmente en buscar las fórmulas para que las plantas tengan mayor resistencia a enfermedades. En el tema de las Musáceas se han realizado trabajos como el marchitamiento por Fusarium). Para ello se han realizado mejoras en rasgos comerciales, utilizando métodos tradicionales y biotecnológicos.

Como Musáceas se conoce a todas las variedades de plátano y banano existentes en el Ecuador. Como parte de estas investigaciones para mejorar la genética de las Musáceas se han empleado técnicas como la hibridación, micropropagación (cultivo in vitro) y la identificación de genes clave mediante marcadores moleculares. Esto último acelerará el desarrollo de nuevas variedades que contribuyan a la seguridad alimentaria del país.

Las Musáceas la conforman varias especies

Walter Reyes, docente de la cátedra de Biotecnología e investigador de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB) se refirió al tema, en entrevista con Manavisión Plus. El experto señaló que hace algunos años se realizaron estudios en el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap). A decir de él en la actualidad se desconoce el resultado de esos programas y que es poca la información que se brinda.

«Genéticamente se debe crear las herramientas para tener plantas más fuertes contra las enfermedades. En varios países del mundo se está trabajando en temas biotecnológicos que se deberían replicar en Ecuador. Por ejemplo, en Japón se realizó un programa de mejoramiento genético que podría ser implementado en nuestro país», detalló Reyes.

Una de los proyectos genéticos que se podría implementar en el Ecuador sería el cruzamientos y selección. Se trata de polinizaciones manuales entre variedades silvestres y comerciales para crear plantas híbridas. Los resultados deben ser evaluados para conocer más de la resistencia a enfermedades, productividad y características de calidad. Reyes considera que el Gobierno Nacional debería destinar un presupuesto para este tipo de estudios genéticos.

Ecuador dispone de una gran diversidad de plantas

«Hay que cambiar la estrategia de investigaciones y para ello vincular a las universidades agropecuarias, al Iniap y hasta invitar a institutos internacionales. Con eso se obtendría un programa de mejoramiento genético de Musáceas mejorado y que daría beneficios a largo plazo. Ecuador dispone de una gran diversidad de plantas y especies en varias partes del país», dijo.

El investigador indicó que, por ejemplo, en varias zonas de Manabí se ha detectado presencia de plagas y enfermedades en Musáceas lo que podría haberse evitado con estudios genéticos adecuados. Destacó que dichos estudios deben realizarse según las zonas en las que se pretende ejecutar. «Habrá cultivos que serán un éxito en ciertas zonas del país, pero puede que en otras no, todo se debe tener consideración», señaló.

Entre las principales enfermedades que limitan la productividad del cultivo de Musáceas en Ecuador se encuentran enfermedades como la Sigatoka negra. También la enfermedad del Moko y la Fusariosis. La historia del mejoramiento genético en musáceas alcanza más de 100 años de arduo trabajo. Este se ha realizado con la finalidad de obtener plantas resistentes a plagas y enfermedades, y con mejores adaptaciones a las limitaciones abióticas.