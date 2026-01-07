Warner Bros ratifica acuerdo con Netflix tras descartar propuesta de Paramount

La junta directiva de Warner Bros. Discovery (WBD) ha rechazado de forma unánime la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance (PSKY), pese a que la propuesta modificada incluía una garantía personal irrevocable de $40.400 millones por parte del cofundador de Oracle, Larry Ellison.

La decisión, comunicada hoy miércoles 7 de enero , se basa en la consideración de que la propuesta de Paramount es “inferior” y conlleva riesgos financieros significativamente mayores en comparación con el acuerdo de fusión ya pactado con Netflix.

El rechazo se produce tras una revisión exhaustiva de la oferta revisada, presentada el 22 de diciembre de 2025.

Según el presidente del consejo de WBD, Samuel A. Di Piazza, la junta determinó por unanimidad que la última propuesta de Paramount no se alinea con los intereses de la compañía ni de sus accionistas en múltiples aspectos cruciales, reiterando su respaldo al acuerdo de fusión con la plataforma de streaming anunciado a principios de diciembre.

Riesgos y valores

La directiva de Warner Bros. Discovery, propietaria de HBO Max, ha fundamentado su decisión en dos aspectos principales. En primer lugar, se subraya el valor insuficiente de la oferta de PSKY, la cual alcanzaría un valor empresarial de más de $108.000 millones.

Aunque este monto es superior a los casi $83.000 millones de la oferta de Netflix (que solo incluye estudios de cine, televisión, HBO Max y HBO), WBD enfatiza que la propuesta de PSKY incorpora un “monto extraordinario” en cláusulas de financiación de deuda.

En contraste, la fusión con Netflix, anunciada el 5 de diciembre, promete un valor superior y niveles más altos de certeza para los accionistas. Bajo el acuerdo con Netflix, los accionistas de WBD recibirán una combinación de efectivo y acciones de Netflix, además del valor derivado de su participación en Discovery Global.

Implicaciones financieras y antecedentes

Un factor determinante en la decisión de WBD es la cuantificación de las penalidades que implicaría romper el acuerdo ya vinculante con Netflix. La aceptación de la oferta de PSKY obligaría a WBD a compensar a Netflix con $2.800 millones por la ruptura del pacto de fusión.

El costo total estimado para Warner Bros. Discovery se situaría en aproximadamente $4.700 millones, lo que equivale a $1,79 por acción, según los cálculos presentados por el consejo a sus accionistas.

La propuesta original de PSKY fue rechazada el 8 de diciembre. La oferta modificada, si bien mantuvo la cifra de $108.000 millones, buscó asegurar el financiamiento con la garantía irrevocable de Larry Ellison.

Sin embargo, WBD ha expresado su preocupación por la estructura de la transacción de PSKY, al señalar que esta requeriría una financiación de deuda y capital de $94.650 millones, lo que representa cerca de siete veces su actual capitalización bursátil.

Respaldo de Netflix al compromiso

Tras conocerse la decisión, los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, emitieron una declaración celebrando el compromiso de la junta directiva de Warner Bros. Discovery con el acuerdo de fusión.

Los ejecutivos mantienen que el acuerdo entre ambas compañías representa la “propuesta superior” que aportará el mayor valor a sus accionistas, creadores y al sector del entretenimiento en general.