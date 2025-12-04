COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

WhatsApp ayudará a los nuevos integrantes de los grupos a “ponerse al día” con un historial de mensajes

WhatsApp introduce una nueva función: al unirte a un grupo, podrás ver automáticamente los mensajes enviados en las últimas 254 horas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Imagen de un chat grupal de WhatsApp.
Imagen de un chat grupal de WhatsApp.
Imagen de un chat grupal de WhatsApp.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los nuevos participantes en los grupos de WhatsApp podrán acceder al historial de los mensajes recientes compartidos para tener más contexto de la conversación que se ha llevado en ellos.

WhatsApp y su nueva actualización

Unirse a un grupo que en el que sus participantes ya llevan tiempo en él significa tener una página de chat en blanco en el que las otras personas hablan algo que no se acaba de entender.

Para que el ingreso en un grupo sea más amable, WhatsApp trabaja en la posibilidad de compartir el historial reciente de un grupo con el nuevo integrante, lo que permitirá que tenga acceso a los mensajes de las últimas 254 horas.

Estos mensajes se mostrarán automáticamente cuando el usuario se incorpore al grupo, ya sea mediante invitación o a través del administrador de forma manual, como indica el portal especializado WABetainfo.

¿Desde cuánto estará operativa?

Se trata de una función en desarrollo, que se ha visto en la versión beta de Android (v2.25.36.11) y que se espera que llegue en una próxima actualización del servicio de mensajería.

Este historial reciente mantiene la encriptación de extremo a extremo que protege la conversación grupal. Para que pueda compartirse, el administrador del grupo debe habilitar la opción correspondiente.

WABetainfo apunta que en el caso de los grupos en los que sus participantes son muy activos, el historial limitará los mensajes recientes a un máximo de mil. El objetivo es facilitar el contexto a los nuevos miembros sin que ello afecte al rendimiento del servicio.

Las nuevas funciones de WhatsApp

WhatsApp ha revolucionado su app (aplicación) en 2025 con funciones innovadoras. Destaca la recuperación de la función “Info”, que muestra tu estado (ocupado o disponible) en la parte superior de chats y perfiles, permitiendo respuestas directas.

En seguridad, llegó el cifrado con llave de acceso para copias de respaldo en la nube, activable en Ajustes > Chats > Copia de seguridad, fortaleciendo la privacidad contra riesgos digitales. Además, un sistema educativo previene baneos accidentales de cuentas, guiando a usuarios antes de sanciones.

Cumpliendo la Ley de Mercados Digitales de la UE, WhatsApp habilitó la interoperabilidad con apps externas como Telegram. Esto permite enviar mensajes, fotos, videos y archivos sin barreras.

Una de las app de mensajería más usadas

WhatsApp, fundada en 2009 por Jan Koum y Brian Acton en California, Estados Unidos, es una aplicación de mensajería instantánea que revolucionó la comunicación digital.

La app permite enviar mensajes de texto, audios, fotos, videos y realizar llamadas de voz y video con cifrado de extremo a extremo.

En 2014, Meta (entonces Facebook) adquirió WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Actualmente, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en 180 países, siendo especialmente popular en América Latina, India y Europa.

En Ecuador, 84% de los usuarios de internet usan WhatsApp, según Statista (2024).

Su popularidad radica en su simplicidad, bajo consumo de datos y funciones como estados, grupos de hasta 1.024 miembros y videollamadas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Visita de Estado de Vladimir Putin fortalece la asociación estratégica entre India y Rusia

WhatsApp ayudará a los nuevos integrantes de los grupos a “ponerse al día” con un historial de mensajes

Centro de control del SNI: Ecuador firma contrato millonario para modernizar su red eléctrica

Inflación en Ecuador cae a -0,44% en noviembre y marca su nivel más bajo en seis años

“Soñamos en grande”: Beccacece analiza el sorteo y reclama revisión de la sanción a Caicedo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Visita de Estado de Vladimir Putin fortalece la asociación estratégica entre India y Rusia

WhatsApp ayudará a los nuevos integrantes de los grupos a “ponerse al día” con un historial de mensajes

Centro de control del SNI: Ecuador firma contrato millonario para modernizar su red eléctrica

Inflación en Ecuador cae a -0,44% en noviembre y marca su nivel más bajo en seis años

“Soñamos en grande”: Beccacece analiza el sorteo y reclama revisión de la sanción a Caicedo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Visita de Estado de Vladimir Putin fortalece la asociación estratégica entre India y Rusia

Centro de control del SNI: Ecuador firma contrato millonario para modernizar su red eléctrica

Inflación en Ecuador cae a -0,44% en noviembre y marca su nivel más bajo en seis años

“Soñamos en grande”: Beccacece analiza el sorteo y reclama revisión de la sanción a Caicedo

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, visitó la provincia de Manabí: ¿Cuál fue el motivo?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO