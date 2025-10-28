WhatsApp prueba una función para facilitar la liberación de espacio por chats

WhatsApp comenzó a probar una nueva herramienta de Administrar Almacenamiento en los chats, de manera que los usuarios podrán mantenerse informados sobre el almacenamiento que ocupa una conversación concreta, así como los documentos compartidos y gestionarlo directamente desde dicho chat.

La nueva opción de WhatsApp está en fase de prueba

La red social de mensajería instantánea ya dispone de una opción de administración de almacenamiento general ubicada en el apartado de ‘Almacenamiento y datos’ en la Configuración de la aplicación, con la que los usuarios pueden visualizar cuánto almacenamiento está ocupando WhatsApp en sus dispositivos móviles, así como revisar y eliminar elementos y conversaciones para gestionar el espacio.

Sin embargo, la compañía pretende facilitar este proceso de gestión del espacio ofreciendo una nueva herramienta de Administrar Almacenamiento disponible directamente desde cada chat, donde mostrará información relacionada con el espacio que ocupa cada conversación de forma individual.

En este sentido, WhatsApp comenzó a probar esta opción con la versión beta para dispositivos iOS (25.31.10.70). También se ha puesto a disposición de la beta de Android (2.25.31.13), informó WaBetaInfo.

Así funcionará esta nueva herramienta

En concreto, la nueva opción de Administrar Almacenamiento se implementó en la pantalla de información de cada chat individual o grupal. Además, se ideó para que los usuarios accedan más rápido a sus archivos multimedia compartidos en una conversación concreta y puedan gestionarlos, ordenarlos o eliminarlos para liberar espacio de forma más eficiente.

De esta manera, al integrar el acceso directo en cada chat, los usuarios pueden gestionar su almacenamiento con respecto a la red social de forma más concreta, accediendo exclusivamente a los contenidos enviados y recibidos en cada conversación, sin necesidad de gestionarlo desde la configuración general, donde todos los contenidos aparecen mezclados.

Asimismo, los usuarios también podrán conocer de forma más sencilla qué conversaciones ocupan más espacio en el almacenamiento de su smartphone. Ante esto, podrán eliminar archivos innecesarios para recuperar espacio, ya sean fotos, vídeos o documentos.

Con todo, para liberar espacio en el dispositivo con esta función de Administrar Almacenamiento en los chats, se deberá pulsar en la información del perfil, deslizar hasta ‘Administrar almacenamiento’ y una vez dentro, eliminar los documentos o fotografías no deseados.

WhatsApp es la app de mensajería más popular

WhatsApp, fundada en 2009 por Brian Acton y Jan Koum, es una aplicación (app) de mensajería instantánea que revolucionó la comunicación móvil. Adquirida por Facebook (Meta) en 2014 por $19 mil millones, permite envíos gratuitos de textos, voz, imágenes y videos mediante número telefónico.

En 2025, alcanza 3 mil millones de usuarios activos mensuales (MAU), según Meta y Statista, superando a competidores como Telegram (950 millones).

El crecimiento es exponencial: de 200 millones de MAU en 2013 a 2 mil millones en 2020. Esto, impulsado por la pandemia que incrementó su uso en 40%. En marzo de 2025, se registraron 100 mil millones de mensajes diarios, con 7 mil millones de notas de voz.

India lidera con 535,8 millones de usuarios, seguida de Brasil (148 millones) y Indonesia (112 millones). El 52,2% son hombres y el 47,7% mujeres; el grupo etario dominante es 26-35 años.