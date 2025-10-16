William Pacho, figura ecuatoriana en PSG, cerca de ampliar su contrato hasta 2030 según Fabrizio Romano

William Pacho, defensa y figura ecuatoriana en PSG, está cerca de ampliar su contrato hasta 2030, según publicó Fabrizio Romano

El periodista italiano es una de las fuentes más prestigiosas de Europa en materia de fichajes y traspasos, anunció que el Paris Saint-Germain (PSG) está a punto de cerrar un nuevo contrato con el defensor ecuatoriano William Pacho, con vigencia hasta junio de 2030.

La información difundida por el comunicador refuerza la idea de que Pacho se ha consolidado como pieza clave en el proyecto deportivo que lideran el director deportivo Luis Campos y el técnico español Luis Enrique.

Un central zurdo de jerarquía internacional

William Pacho, nacido en Quinindé, Ecuador, es un defensor central zurdo de 23 años que destaca por su solidez en los duelos, poder de anticipación, dominio del juego aéreo y salida limpia desde el fondo. Es un futbolista difícil de superar en el uno contra uno y con excelente lectura táctica.

Su rendimiento sobresaliente en la temporada 2024-2025 con el PSG lo ha convertido en uno de los baluartes defensivos del campeón de la UEFA Champions League, consolidando al club francés como potencia europea y dominador absoluto del fútbol local.

Protagonista en la selección de Ecuador

En el plano internacional, Pacho es titular indiscutible en la selección ecuatoriana dirigida por Sebastián Beccacece. Su madurez defensiva y capacidad de liderazgo lo proyectan como uno de los nombres fijos para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, al que Ecuador clasificó tras completar con éxito las Eliminatorias Sudamericanas.

Renovación estratégica para el PSG

El nuevo contrato, que incluiría una mejora salarial significativa, extendería la relación del jugador con el PSG hasta junio de 2030, blindando así a uno de sus futbolistas más valiosos frente al interés de otros clubes europeos.

La operación, impulsada directamente por Luis Campos, se enmarca en la política del club de asegurar a sus jóvenes figuras a largo plazo. La extensión sería un paso más en la consolidación de Pacho como referente de la zaga parisina y símbolo ecuatoriano en la élite mundial.