Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Willian Pacho alcanza 13 trofeos en su carrera con el nuevo título del Paris Saint-Germain

El defensor ecuatoriano Willian Pacho, de 24 años, conquistó su décimo tercer título profesional al ganar la Supercopa de Francia 2026 con Paris Saint-Germain.
El defensor ecuatoriano Willian Pacho, de 24 años, conquistó este 8 de enero de 2026 su décimo tercer título profesional al ganar la Supercopa de Francia con Paris Saint-Germain, que derrotó 4-1 en penales al Olympique de Marsella tras empatar 2-2 en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait City, Kuwait.

Anotaciones en la final de la Supercopa de Francia

Paris Saint-Germain inició el 2026 con un nuevo trofeo, al imponerse en la tanda de penales gracias a las atajadas del arquero Lucas Chevalier. Pacho fue titular durante los 90 minutos, aunque anotó un autogol al minuto 87 al intentar despejar un centro.
El partido registró goles de Ousmane Dembélé (13′) y Gonçalo Ramos (90+5′) para PSG, mientras que Mason Greenwood convirtió un penal (76′) y Pacho marcó en contra para Marsella.

Palmarés de Willian Pacho

El zaguero nacido en Quinindé comenzó su cosecha de títulos en Independiente del Valle: Copa Sudamericana 2019, Copa Libertadores Sub-20 2020 y LigaPro 2021.En Royal Antwerp logró un triplete en 2023: Jupiler Pro League, Copa de Bélgica y Supercopa de Bélgica.

Etapa en Paris Saint-Germain

Tras su paso por Eintracht Frankfurt sin títulos, Pacho llegó al PSG en agosto de 2024. En la temporada 2024-25 conquistó: Supercopa de Francia 2025, Ligue 1, Copa de Francia, UEFA Champions League (primera para el club), Supercopa de Europa y Copa Intercontinental.Con la Supercopa de Francia 2026, Pacho suma siete títulos con el club parisino y alcanza los 13 en total.
Esta conquista representa la 14ª Supercopa de Francia para PSG, máximo ganador histórico del torneo.Pacho se consolida como titular en la defensa dirigida por Luis Enrique, contribuyendo al sextete histórico del club en 2025.

