Willian Pacho destaca mentalidad ganadora de Luis Enrique tras debut goleador en Champions

El zaguero ecuatoriano Willian Pacho, de 24 años, relató cómo vivió su primer gol con el París Saint-Germain en la victoria 2-7 ante Bayer Leverkusen en la Champions League, por la jornada 3 de la fase de liga.

Willian anotó de cabeza al minuto 7 un córner de Nuno Mendes, abriendo el marcador en un duelo caótico con dos expulsiones y dos penales, y enfatizó la influencia del entrenador Luis Enrique en su adaptación al club campeón defensor.

Pacho titular en el PSG

Pacho, quien llegó al PSG procedente del Eintracht Frankfurt en 2024 por 46,6 millones de dólares, ha disputado todos los minutos en la Champions 2025-2026. “Muy feliz, muy contento, estoy muy feliz por haber marcado mi primer gol con este club. Ahora, a continuar, a seguir mejorando y seguir creciendo. Siempre tenemos esa mentalidad ganadora de ganar cada partido, cada juego. Es el hambre de querer ganar, de querer competir, no conformarnos, ese es el mensaje que nos ha dado el DT y lo tenemos claro todos”, declaró el defensor en entrevista con RMC Sport de Francia.

El ecuatoriano valoró las exigencias del calendario en Ligue 1 y Champions. “No podemos relajarnos, a veces hay momentos difíciles pero esas ganas de querer ganar y no tener miedo, de ir adelante y presionar, de confiar en cada uno de nosotros, es lo que hace grande a este equipo”, amplió Pacho, destacando las lecciones de Luis Enrique: “no tener miedo, esas ganas de querer ganar siempre”.

Rendimiento del PSG en competiciones europeas

Con este triunfo, PSG acumula tres victorias en la Champions, empatado en el liderato con Bayern Múnich y una diferencia de +10 goles. Pacho contribuyó con un tiro y dos despejes clave en el duelo ante Leverkusen, donde también anotaron Désiré Doué (dos), Bradley Barcola, Ousmane Dembélé (debut postlesión), Khvicha Kvaratskhelia y un penal de Vitinha. El equipo francés, vigente campeón, enfrentará al Bayern el 4 de noviembre a las 15h00 de Ecuador en el Parc des Princes, en la jornada 4.

Luis Enrique elogió el colectivo postpartido: “Es un placer ver a este equipo jugar fútbol”. El español, quien asumió en 2023, ha impulsado una defensa sólida con Pacho como titular junto a Marquinhos, registrando solo cuatro goles encajados en Ligue 1.

Calendario exigente en Ligue 1

Previo al duelo europeo, PSG disputará dos partidos en la Ligue 1, donde lidera con 20 puntos tras seis victorias, dos empates y una derrota. El miércoles 29 de octubre, visitará al Lorient a las 13h00 en el Stade Yves Allainmat – Le Moustoir, equipo que suma ocho puntos y viene de tres derrotas consecutivas.

El sábado 1 de noviembre, recibirá al Niza a las 11h00 en el Parc des Princes. Niza ocupa el octavo puesto con 14 unidades. Pacho, con 65 apariciones en PSG, busca mantener su racha de duelos ganados, clave en la presión alta del esquema de Enrique.

Adaptación de Pacho al PSG

Pacho, quien extendió contrato hasta 2029, ha sido alabado por Enrique: “Con él, sabes que el partido irá bien, hay menos dudas, realza a los demás”. El ecuatoriano, con experiencia en Antwerp y Frankfurt, acumula seis goles y asistencias en 2025, consolidándose en una zaga que solo ha concedido 21 goles en todas las competiciones.

El PSG, con 16 jugadores anotadores esta temporada, prioriza la consistencia ante un calendario que incluye el Mundial de Clubes en junio de 2026. Pacho enfatiza el colectivo: “Confiar en cada uno de nosotros es lo que hace grande a este equipo”.