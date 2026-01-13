Wilson Erazo y Johana Núñez exponen criterios sobre contratos y mantenimiento en la vía Alóag–Santo Domingo

Autoridades cantonales y provinciales expusieron criterios técnicos y legales sobre contratos, fresado y mantenimiento en la vía Alóag–Santo Domingo, una de las rutas estratégicas del país.

El mantenimiento de la vía Alóag–Santo Domingo, ejecutado desde enero de 2026 por la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, generó observaciones públicas del alcalde Wilson Erazo, mientras la prefecta Johana Núñez aclaró la legalidad, alcance técnico y vigencia de los contratos involucrados.

Pronunciamiento del alcalde Wilson Erazo

El alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, anunció que en las próximas horas remitirá un documento formal y respetuoso a la prefecta Johana Núñez, con el objetivo de transmitir inquietudes relacionadas con los trabajos ejecutados en la vía provincial.

Erazo recordó que el proceso contractual principal atravesó un litigio legal de aproximadamente seis años, el cual se cerró posteriormente mediante un centro de mediación de la Procuraduría General del Estado, lo que permitió dar continuidad a la obra.

Según el alcalde, hasta ese punto existía conformidad institucional. Sin embargo, indicó que surgieron nuevas preocupaciones tras desplazarse por sectores de su cantón y observar intervenciones adicionales.

Observaciones legales sobre los contratos

El alcalde señaló que, al solicitar información técnica, conoció la existencia de otro contrato firmado en un tramo donde, según su criterio, ya existe un contrato vigente.

Erazo afirmó que, conforme a la Ley de Contratación Pública, no se puede subdividir contratos ni superponer uno sobre otro, especialmente cuando el contrato principal corresponde a ampliación, mejoramiento y mantenimiento.

Indicó que el contrato principal corresponde al tramo Unión del Toachi–KFC, y que cualquier intervención en ese sector debería ejecutarse exclusivamente por la empresa contratista principal.

Cuestionamientos técnicos por el fresado

Entre los puntos expuestos, Erazo planteó observaciones técnicas sobre la ejecución de fresado en temporada de lluvias.

Explicó que este procedimiento, si no se realiza de manera inmediata con reposición de la carpeta asfáltica, permite la filtración de agua hacia la estructura y subestructura vial.

Advirtió que esta situación podría provocar que, posteriormente, el asfalto se deteriore, se levante o se desperdicie, aun cuando se coloque a altas temperaturas.

El alcalde indicó que su pronunciamiento busca evitar problemas futuros y prevenir responsabilidades administrativas, señalando que su actuación responde a un deber de fiscalización.

Aclaración institucional de la Prefectura

Ante estas observaciones, la prefecta Johana Núñez emitió una aclaración pública mediante un video de Tik Tok, en el que aseguró que el Gobierno Provincial no ha celebrado contratos administrativos por el mismo objeto.

Explicó que el primer contrato, suscrito en 2018 con el consorcio multinacional Tsáchila, corresponde exclusivamente a la ampliación a cuatro carriles de la vía Santo Domingo, con un plazo inicial de tres años.

Este contrato, precisó, se mantiene vigente por decisiones judiciales y no ha sido modificado en su objeto contractual.

Contrato de mantenimiento suscrito en 2025

Núñez aclaró que el contrato firmado en diciembre de 2025 corresponde únicamente al mantenimiento vial, con un plazo de seis meses.

Indicó que esta intervención responde al alto tránsito pesado diario y permanente. Por lo que es necesario para garantizar una vía adecuada para el transporte de productos y la seguridad de los usuarios.

La prefecta precisó que el mantenimiento no se ejecuta en el tramo donde se realiza la ampliación a cuatro carriles, descartando una superposición contractual.

Detalles técnicos del recapeo vial

La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas informó que, desde enero de 2026, ejecuta el recapeo de la vía Alóag–Santo Domingo, en el tramo Unión del Toachi–KFC.

Los trabajos se concentran en el kilómetro 91, donde se aplica fresado de la carpeta asfáltica deteriorada. Esta técnica es utilizada para retirar material en zonas con grietas y baches previamente identificados.

Posteriormente, se coloca una nueva capa de rodadura de dos pulgadas, diseñada para mejorar la resistencia del pavimento y reducir riesgos para los usuarios.

Supervisión y obras paralelas

Hasta el sitio llegó el viceprefecto Carlos Landaheta, quien verificó que los trabajos corresponden al mantenimiento periódico anual bajo competencia provincial.

El proyecto contempla una intervención sobre 48.578 metros cuadrados, e incluye fresado, colocación de carpeta asfáltica y señalización horizontal.

Durante el recorrido, también se constató el avance de la ampliación a cuatro carriles en el sector del peaje. Además de la estabilización de taludes en el kilómetro 83, ejecutadas de forma paralela.

La Prefectura reiteró que la ampliación vial tiene un plazo de tres años, mientras que el mantenimiento periódico se ejecuta para conservar los carriles actuales.