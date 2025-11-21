Wilson Toainga renuncia a la Fiscalía General del Estado tras seis años en funciones y asumir el cargo que dejó Diana Salazar

El fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, presentó su renuncia irrevocable este 21 de noviembre de 2025. El Ministerio Público confirmó la decisión mediante un comunicado oficial difundido la mañana de este viernes. Toainga ejercía la principal autoridad de la Fiscalía General desde el 21 de mayo de 2025, tras la salida de Diana Salazar. Su periodo original, establecido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), comprendía abril de 2019 a abril de 2025.

El funcionario explicó que su permanencia se extendió debido al criterio emitido por la Procuraduría General del Estado, que permitió la prórroga de funciones mientras avanzaba el proceso para la designación de nuevas autoridades. Ahora, tras un tiempo adicional en ese encargo, consideró que su continuidad podía interpretarse como ilegítima.

En su comunicado, Toainga resaltó que desempeñó sus funciones con profesionalismo y respeto a los principios del sistema penal. Señaló que sus actuaciones se guiaron por criterios jurídicos objetivos durante los 24 años que ha formado parte de la Fiscalía.

Toainga asumió tras salida de Diana Salazar

El exfiscal subrogante también mencionó que el ámbito administrativo avanzó con los recursos disponibles. Toainga subrayó la cooperación nacional e internacional recibida en la gestión institucional. Parte de su mensaje incluyó un agradecimiento a su familia, a los equipos de la Fiscalía y a los servidores públicos que participaron en diferentes procesos.

Toainga insistió en que su renuncia busca evitar cualquier cuestionamiento a la legitimidad del cargo. Explicó que el Cpccs no ha nombrado aún a las autoridades titulares mediante concurso público, lo que generó un periodo prolongado de encargos temporales.

Con su salida, la conducción de la Fiscalía General del Estado queda en manos de Carlos Leonardo Alarcón Argudo. Alarcón es fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y es reconocido por llevar adelante el caso Triple A.

#COMUNICADO | #FiscalíaEc informa a la ciudadanía que el Dr. Wilson Toainga ha presentado su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado Subrogante. ⬇️ pic.twitter.com/cHq8XxnKMR — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 21, 2025

Seis años en funciones

Su designación como suplente de Toainga se produjo a inicios de octubre, cuando el Consejo de la Judicatura seleccionó entre un listado de 26 fiscales provinciales y coordinadores. Según explicó el presidente del organismo, Mario Godoy, se buscó evitar una afectación en las fiscalías provinciales y se optó por elegir a un coordinador.

En ese grupo había tres candidatos: Susana Rodríguez, Jorge Cuasapaz Arcos y Carlos Alarcón. Rodríguez quedó fuera del proceso debido a una amonestación. Entre los finalistas, la moción de Godoy definió la elección de Alarcón.

Toainga permanecerá en la institución como agente fiscal de primer nivel. El comunicado afirma que continuará sus funciones en la unidad o lugar donde la Fiscalía lo requiera. La Fiscalía General queda ahora a la espera del proceso de selección del titular definitivo. El organismo mantiene sus operaciones bajo el encargo dispuesto por el Consejo de la Judicatura.