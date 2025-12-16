Wily, la nutria que volvió a los ríos y ahora representa a Santo Domingo

El Municipio de Santo Domingo presentó a Wily, una nutria que simboliza el retorno de la fauna a los ríos tras la puesta en marcha de la PTAR.

El Municipio de Santo Domingo presentó oficialmente esta semana a Wily, su nueva mascota institucional, en Santo Domingo, como símbolo del retorno de la fauna silvestre a los ríos, tras la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

La nueva mascota de Santo Domingo es Wily, una nutria, especie conocida localmente como “perro de agua”. Este animal ha sido observado nuevamente en los ríos del cantón luego de décadas de ausencia.

Según informó el alcalde Wilson Erazo, la presencia de esta especie refleja una mejora en las condiciones ambientales de los afluentes urbanos. La nutria se ha visto especialmente en el río Pove y hasta ha sido captada en video.

Este afluente atravesaba la ciudad con altos niveles de contaminación. De acuerdo con la autoridad municipal, en años anteriores el río no albergaba vida silvestre visible.

Wily y su presencia en actividades municipales

Desde su presentación, Wily ha acompañado al alcalde en audiencias ciudadanas, sesiones de Concejo, novenas realizadas en el parque Jelen Tenka y ruedas de prensa.

La mascota se presenta mediante un peluche color café, que viste un chaleco anaranjado reflectivo. Este elemento refuerza su vínculo con mensajes de cuidado ambiental y seguridad ciudadana.

Durante las novenas navideñas, el peluche de Wily se entrega a niños que responden correctamente preguntas relacionadas con valores y cuidado del entorno.

Retorno de la fauna a los ríos urbanos

“La fauna silvestre ha regresado a los ríos, especialmente al Pove”, señaló el alcalde Erazo. Según explicó, el cambio se debe a la eliminación de descargas directas de aguas negras.

Actualmente, las aguas residuales ya no llegan al río. En su lugar, se conducen hacia colectores que desembocan en la PTAR, lo que ha permitido una mejora visible del ecosistema.

El alcalde afirmó que, donde antes “no criaban ni sapitos”, ahora se observa nuevamente vida silvestre, como resultado de las obras ejecutadas.

PTAR Bellavista y tratamiento de aguas

El lanzamiento de la mascota coincide con la entrada en funcionamiento de la PTAR, ubicada en el sector Bellavista. Esta infraestructura recibe las aguas servidas que antes contaminaban los ríos.

De acuerdo con información municipal, el proceso permite que el agua salga con un 98 % de purificación, antes de su descarga controlada al ambiente.

La planta ya recibe visitas guiadas de dirigentes barriales y comunas tsáchilas. Posteriormente, se prevé incluir a estudiantes de todos los niveles de las unidades educativas públicas.

Infraestructura y educación ambiental

La PTAR de Santo Domingo es considerada la tercera planta más moderna de Latinoamérica, después de instalaciones similares en Chile y Colombia, según datos proporcionados por la Alcaldía.

El Municipio busca que esta obra se convierta en un espacio educativo, donde la ciudadanía conozca el proceso de saneamiento y la importancia del manejo responsable del agua.

Erazo reiteró que el cuidado ambiental requiere la corresponsabilidad ciudadana. “La tarea de todos los santodomingueños es cuidar la ciudad limpia”, afirmó.

Reacción ciudadana y presencia digital

La presentación de Wily ha generado una alta interacción en redes sociales. Usuarios han compartido imágenes y comentarios sobre la nueva mascota municipal.

Algunos ciudadanos señalaron un parecido físico entre la nutria y el alcalde. Ante estos mensajes, Erazo respondió de forma directa durante un acto público. “Yo soy así, de frente en las cosas”, dijo Erazo.

La mascota continuará participando en actividades oficiales como parte de las acciones de educación ambiental y recuperación de espacios naturales en Santo Domingo.