COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Patrik Mercado, de 22 años, genera interés de Wolverhampton Wanderers y Sevilla FC para su traspaso desde Independiente del Valle en el mercado invernal de diciembre 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado
Patrick Mercado es pretendido por Wolverhampton que está en negociaciones con Independiente.
Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado
Patrick Mercado es pretendido por Wolverhampton que está en negociaciones con Independiente.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El mediocampista ecuatoriano Patrik Mercado, de 22 años, podría fichar por el Wolverhampton Wanderers de la Premier League en el mercado de transferencias de diciembre de 2025, según reportes de la periodista María José Flores y medios ingleses.

El club ecuatoriano Independiente del Valle mantiene hermetismo en las negociaciones, que también involucran al Sevilla FC de España y sondeos desde Portugal.

Negociaciones en avance

Wolverhampton lidera la carrera por Mercado, con conversaciones avanzadas respaldadas por el poder económico de la Premier League. El jugador, con contrato hasta 2027, ha disputado 45 partidos en 2025, registrando 6 goles y 9 asistencias entre LigaPro, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

La periodista ecuatoriana María José Flores confirmó que el acuerdo está “prácticamente cerrado” para el invierno, eco en fuentes cercanas al club inglés. Independiente del Valle, conocido por su modelo formador, espera un traspaso por al menos 6,9 millones de dólares.

Interés desde España y Portugal

El Sevilla FC ha iniciado gestiones formales, según Matteo Moretto en Radio Marca, con negociaciones avanzadas pese a la necesidad de liberar fichas en el primer equipo. El club español ve en Mercado un refuerzo para el mediocampo, valorando su golpeo y capacidades físicas.

Desde Portugal, el Braga sondeó al jugador a mediados de 2025, con un viaje del ecuatoriano para negociaciones que no fructificaron, según Ecuavisa. Otros clubes como el Sporting de Portugal y Wolfsburgo de Alemania han mostrado interés, pero sin avances concretos.

Rendimiento y trayectoria de Mercado

Mercado debutó con Independiente del Valle en 2022 y se consolidó en 2025 bajo la dirección de Javier Rabanal, quien confirmó su permanencia hasta el fin de la LigaPro el 21 de diciembre. El volante central, capaz de actuar como ancla defensiva, acumula 11 goles y 13 asistencias con el equipo de primera.

En la Selección de Ecuador, ha sumado tres partidos en 2025, destacando su rol en la Copa América. Su explosión lo posiciona como la próxima exportación del club rayado, siguiendo la línea de ventas como Kendry Páez al Chelsea.

Contexto de Independiente del Valle

El club de Sangolquí ha exportado talentos a Europa por más de 100 millones de dólares en la última década. El gerente Santiago Morales indicó que buscan retener jugadores hasta diciembre, priorizando inscripciones y cierre de temporada.

Mercado viajó a Portugal en septiembre para sondeos, regresando para disputar el hexagonal final. Rabanal enfatizó: “Patrik se quedará hasta el final de la temporada por temas de inscripciones”.

Mercado de fichajes invernal

El ventana de transferencias abre el 1 de enero de 2026, permitiendo movimientos antes de la pretemporada europea. Wolverhampton, bajo Rob Edwards, busca reforzar su mediocampo tras un inicio irregular en la Premier, con Mercado como opción de bajo riesgo por su experiencia internacional.

Sevilla, con 25 fichas ocupadas, requiere salidas para inscribir refuerzos. El ecuatoriano, con pasaporte comunitario en trámite, facilitaría su adaptación.

Independiente del Valle compite en el hexagonal por el título nacional donde Mercado es titular.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detienen a cuatro presuntos integrantes de ‘Las Águilas’ por robo de vehículos en Milagro

Policía desarticula banda dedicada al robo modalidad “sacapintas” en Quito

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detienen a cuatro presuntos integrantes de ‘Las Águilas’ por robo de vehículos en Milagro

Policía desarticula banda dedicada al robo modalidad “sacapintas” en Quito

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detienen a cuatro presuntos integrantes de ‘Las Águilas’ por robo de vehículos en Milagro

Policía desarticula banda dedicada al robo modalidad “sacapintas” en Quito

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO