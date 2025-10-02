Xavier Jordán se pronuncia tras allanamiento en su domicilio de Miami, Estados Unidos.

Xavier Jordán se pronunció públicamente tras el allanamiento en Miami, realizado por autoridades de Estados Unidos en su domicilio. El empresario utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje.

En un vídeo difundido en su cuenta de X (@XavierJordanM), él afirmó: «Ecuador, cómo están, estamos bien, ando en mi día normal».

El empresario ecuatoriano señaló que en medio de la situación mantiene tranquilidad. En sus palabras agregó: «Por ahí veo a las cloacas queriendo llamar la atención». También expresó que continuará informando. Además, envió un saludo a sus seguidores: «Se me cuidan. Desde la Ciudad del Sol, un día lindo».

El pronunciamiento de Xavier Jordán despertó reacciones en Ecuador. Su mensaje se interpretó como un intento de minimizar la trascendencia del allanamiento en Estados Unidos.

El abogado de Xavier Jordán se pronunció

La mañana de este jueves 02 de octubre del 2025, Juan Carlos Salazar, abogado de Xavier Jordán en Ecuador, indicó que el allanamiento registrado en la vivienda de su cliente en Miami, Estados Unidos, no tendría vínculo con la investigación del crimen de Fernando Villavicencio registrado en Quito en 2023.

De acuerdo al letrado, hasta poco antes de las 11h00 no se había confirmado que el empresario ecuatoriano haya sido detenido. Sin embargo, reconoció que “siempre el allanamiento va encadenado hacia una detención”.

Ecuador 🚨🚨 Señores siempre les he dicho en 🇺🇸 no hay fiscales y ni jueces corruptos !! Saludos a la #Mafiamediática Pronto tendrán noticias La Familia se Respeta 👊 pic.twitter.com/yctxr1wCqX — Xavier Jordan (@XavierJordanM) October 2, 2025

Desconocen las razones del operativo contra Xavier Jordán

En una entrevista con Ecuavisa, Salazar indicó que la intervención en la casa de Jordán se dio durante la madrugada. “Yo recibí una llamada de personas cercanas del señor Xavier Jordán, para comunicarme este particular, alrededor de las cuatro o cinco de la mañana. Más adelante, yo tuve una conversación con los abogados del señor Jordán en Estados Unidos, tuvimos una sesión de trabajo muy larga, alrededor de dos horas”, precisó.

Agregó que los defensores de Jordán en Estados Unidos no conocen el origen del operativo. “Ellos tampoco tenían un detalle de que existía un proceso en Estados Unidos abierto frente a alguna situación en contra del señor Jordán. Me preguntaban qué es lo que sucede acá en el Ecuador, y evidentemente les comentaba cuál era el estatus, tanto en el caso Villavicencio, cuanto en el caso Metástasis. Todavía no existe un dato oficial de cuál es el origen formal jurisdiccional de aquella intervención de la policía de Estados Unidos”, expresó.

“No sé si tenga relación con algún otro proceso en Ecuador, pero respecto al proceso de Villavicencio, no es del origen de esa intervención policial“, enfatizó el abogado ecuatoriano.

Podría ser detenido

Salazar añadió que hasta las 11h00, las autoridades estadounidenses seguían en el domicilio allanado, con Jordán presente. “La información real es que las autoridades ingresaron a la casa cuando él estaba dentro. Entonces, en este momento está con resguardo de aquellas autoridades”, dijo.

Sobre su eventual detención, detalló: “Hasta ese momento no existía un detalle de un proceso, de una orden, de un juez, de un número de causa que nos pueda determinar o nos pueda direccionar sobre cuál es el origen de. Sin embargo, la experiencia nos dice que cuando existe un operativo policial con un allanamiento, siempre el allanamiento va encadenado hacia una detención, hacia un arresto”.

Las investigaciones en contra de Xavier Jordán

El caso Magnicidio FV investiga a los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, entre los que la Fiscalía ha señalado a Jordán. El empresario también ha sido investigado por casos de corrupción hospitalaria en Ecuador y señalado como prófugo por el caso Metástasis.

Xavier Jordán también ha sido vinculado al del fallecido narcotraficante Leandro Norero. Según las investigaciones de la Fiscalía, serían socios. Sin embargo, el empresario en varias oportunidades ha defendido su inocencia.

El pasado 8 de septiembre, Jordán se presentó en el Consulado de Ecuador en Miami. Lo hizo en cumplimiento a la medida cautelar que le dictó la jueza Daniela Ayala en la audiencia del pasado 3 de septiembre.

En su cuenta de X, escribió: “Cumpliendo las disposiciones judiciales del país, me he presentado ante el Consulado de Ecuador en Miami. Vamos a defendernos en este proceso !! No me callarán“. Enfatizó que tiene pruebas y que subiría información nueva para que “el Ecuador analice, quien miente y quien dice la verdad”. (07)