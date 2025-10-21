COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Mundo
Norteamérica

Ya son 8 alcaldes asesinados: Muere Miguel Bahena, burgomaestre del municipio mexicano de Pisaflores

El alcalde Miguel Bahena de Pisaflores fue asesinado en un tiroteo, aumentando a ocho los alcaldes asesinados en México en 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Miguel Bahena, alcalde del municipio mexicano de Pisaflores, fue asesinado frente a su casa.
Miguel Bahena, alcalde del municipio mexicano de Pisaflores, fue asesinado frente a su casa.
Miguel Bahena, alcalde del municipio mexicano de Pisaflores, fue asesinado frente a su casa.
Miguel Bahena, alcalde del municipio mexicano de Pisaflores, fue asesinado frente a su casa.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

 

Las autoridades de México informaron que el alcalde del municipio de Pisaflores, Miguel Bahena, fue asesinado en la localidad de La Estancia, en el estado de Hidalgo.

El crimen se dio la noche del lunes 20 de octubre, elevando a ocho la cifra de alcaldes asesinados en México durante este 2025,.

Alcalde falleció en tiroteo

El Partido Verde Ecologista, del que formaba parte, condenó el ataque y afirmó que el edil fue víctima de un tiroteo. Así, trasladó sus condolencias a sus familiares y amigos. «Con profunda consternación, lamentamos el asesinato del presidente municipal de Pisaflores», indicó el partido en un comunicado.

El tiroteo tuvo lugar en una calle de la localidad a manos de un grupo de hombres armados que lograron huir de la zona del ataque unos minutos después. En total, el cuerpo presentaba al menos cinco disparos.

Este tipo de ataques son comunes en México, que ha sufrido un aumento de la violencia política durante las últimas dos décadas.

Por otra parte, Pisaflores se ha visto gravemente afectado por las fuertes lluvias que han tenido lugar recientemente en el país y que se han saldado con 75 muertos y más de 20 desaparecidos.

La violencia golpea también a la política

Hasta el 21 de octubre de 2025, al menos 8 alcaldes mexicanos (presidentes municipales en funciones) han sido asesinados en México. Esta cifra refleja una escalada de violencia ligada al crimen organizado, con casos concentrados en estados como Michoacán (4), Oaxaca (2), Guerrero (2) y Hidalgo (1).

Los asesinatos reportados son los siguientes:

  • 15 marzo: Guillermo Torres Rojas (Churumuco, Michoacán).
  • 15 mayo: Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oaxaca).
  • 27 mayo: (fallecido 2 junio): Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Guerrero).
  • 5 junio: Salvador Bastida García (Tacámbaro, Michoacán).
  • 15 junio: Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas, Oaxaca).
  • 17 junio: Martha Laura Mendoza (Tepalcatepec, Michoacán).
  • 21 octubre: Miguel Baena Zolorzano (Pisaflores, Hidalgo).
  • Hay reporte de un noveno caso en julio pasado, sin embargo, no hay mayores datos de confirmación.

México es uno de los países más violentos de América, al verse afectado por los grandes cárteles del narcotráfico. En este 2025, se refleja un panorama mixto, con avances en la reducción de homicidios pero persistencia de otros delitos graves. Según datos oficiales, los homicidios dolosos bajaron un 25,8% de septiembre de 2024 a mayo de 2025, pasando de 86,9 a 64,5 víctimas diarias, el mayo más bajo desde 2016.

Siete estados concentran el 51,6% de estos casos: Guanajuato (13,3%), Baja California (6,8%) y Estado de México (6,8%), aunque muestran tendencias a la baja del 55,6%, 41,2% y 38,2%, respectivamente. Sin embargo, las desapariciones escalaron: 14.761 casos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, superando el promedio anual de 9.582 del sexenio anterior, posicionando a 2025 como el año con más registros desde que se miden. En 2024, se reportaron más de 13.000 personas no localizadas.

La percepción de inseguridad alcanzó el 63,2% en junio, el nivel más alto desde diciembre de 2022.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ya son 8 alcaldes asesinados: Muere Miguel Bahena, burgomaestre del municipio mexicano de Pisaflores

Gobierno podría retomar negociaciones con movimiento indígena si abren las vías, asegura ministro Reimberg

La Justicia colombiana absuelve al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos

La Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas

UNE denuncia: 1,7 millones de estudiantes sin textos escolares en Sierra y Amazonía

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ya son 8 alcaldes asesinados: Muere Miguel Bahena, burgomaestre del municipio mexicano de Pisaflores

Gobierno podría retomar negociaciones con movimiento indígena si abren las vías, asegura ministro Reimberg

La Justicia colombiana absuelve al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos

La Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas

UNE denuncia: 1,7 millones de estudiantes sin textos escolares en Sierra y Amazonía

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno podría retomar negociaciones con movimiento indígena si abren las vías, asegura ministro Reimberg

La Justicia colombiana absuelve al expresidente Álvaro Uribe del delito de soborno de testigos

La Fiscalía de Bolivia acusa formalmente al expresidente Evo Morales por trata de personas

UNE denuncia: 1,7 millones de estudiantes sin textos escolares en Sierra y Amazonía

La actriz Carolina Jaume celebró su cumpleaños 40: «Me siento mejor que dos de 22»

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO