Yamal, Haaland y Mbappé: El tridente que domina el mercado del fútbol mundial

Lamine Yamal (FC Barcelona, 18 años), Erling Haaland (Manchester City, 25 años) y Kylian Mbappé (Real Madrid, 26 años) se posicionan como los jugadores más valiosos del mundo con USD 234,99 millones cada uno.

Este trío integra el exclusivo grupo de 17 futbolistas que superan los 100 millones de dólares en valoración.

Según la última actualización de Transfermarkt refleja el rendimiento actual, proyección y edad de los jugadores, con énfasis en el talento joven y consolidado en las grandes ligas europeas.

Detalles de los tres líderes

Lamine Yamal mantiene su valoración en 234,99 millones de dólares, consolidándose como uno de los jugadores más valioso de LaLiga y uno de los jóvenes con mayor proyección global. El extremo español destaca por su impacto en Barcelona y la selección española.

El francés Kylian Mbappé alcanza los 234,99 millones de dólares. El jugador del Real Madrid, donde ha superado récords goleadores y se posiciona como referente en el club merengue.

Erling Haaland también se mantiene en 234,99 millones de dólares tras anotar más de 30 goles en la temporada con Manchester City. El noruego es reconocido por su eficacia goleadora y consistencia en la Premier League.

El top 10 y otros jugadores destacados

En el top figuran Jude Bellingham (Real Madrid) con USD 187,99 millones, Vinicius Junior (Real Madrid) con USD 176,24 millones, Pedri (Barcelona) y Jamal Musiala (Bayern Múnich) con USD 164,49 millones cada uno, Michael Olise (Bayern Múnich) y Bukayo Saka (Arsenal) con USD 152,74 millones, Cole Palmer (Chelsea), Federico Valverde (Real Madrid), Declan Rice (Arsenal) y Alexander Isak (Newcastle) con USD 140,99 millones.

Otros jugadores en el club de más de 100 millones incluyen a Moisés Caicedo (Chelsea, Ecuador) con USD 129,24 millones, empatado con João Neves, Florian Wirtz y Vitinha.

Mercado de transferencias

Los valores de Transfermarkt se calculan considerando rendimiento, edad, contrato, demanda y datos del mercado. La actualización de diciembre 2025 destaca el equilibrio entre juventud (Yamal) y rendimiento consolidado (Haaland y Mbappé). Real Madrid cuenta con varios jugadores en el top 10, mientras que Barcelona y Manchester City mantienen fortalezas con talentos emergentes y goleadores.

Este ranking refleja la dinámica del fútbol actual, donde el talento joven impulsa las valoraciones más altas.