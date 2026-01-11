Yeison Jiménez: Así fue el accidente aéreo que cobró la vida del cantante colombiano de música popular

La tarde de este sábado 10 de enero de 2026 quedará marcada por el horror vivido en la vereda Romita, un sector rural ubicado estratégicamente sobre la vía que comunica a los municipios de Paipa y Duitama (Colombia). En este punto exacto, el reconocido artista Yeison Jiménez sufrió el percance que le arrebató la vida de forma instantánea junto a sus acompañantes. Los primeros informes confirman que la aeronave, tras perder el control de manera errática, impactó violentamente contra el terreno boyacense, provocando una explosión que se escuchó a varios kilómetros a la redonda. El destino del vuelo era la ciudad de Medellín, donde el cantante de música popular tenía planeado aterrizar para continuar con su gira de presentaciones en el departamento de Antioquia.

El siniestro ocurrió bajo circunstancias que han dejado a la comunidad local en un estado de shock profundo. Testigos que se encontraban cerca de la vereda Romita relataron cómo el avión en el que se desplazaba Yeison Jiménez comenzó a mostrar inestabilidad apenas unos segundos después de abandonar la pista. La caída fue estrepitosa, y el golpe contra la tierra fue tan severo que la estructura metálica no resistió la presión del impacto. Inmediatamente después del choque, se reportó que la avioneta fue consumida por una bola de fuego, lo que dificultó cualquier intento inicial de rescate por parte de los campesinos que corrieron al lugar para intentar prestar los primeros auxilios a las víctimas.

Impacto y llamas en la vereda Romita

La magnitud del incendio fue tal que la aeronave quedó completamente envuelta en llamas en cuestión de minutos. Los reportes oficiales indican que el fuego se propagó con una rapidez aterradora, alimentado por el combustible de la máquina, lo que generó columnas de humo negro visibles desde la carretera principal. Para cuando los habitantes del sector lograron acercarse lo suficiente, el calor era insoportable, confirmando que Yeison Jiménez y los demás tripulantes se encontraban atrapados en una situación de extremo peligro. La urgencia por la llegada de las unidades de socorro se volvió el clamor general de una población que veía con impotencia cómo se consumía el transporte del ídolo musical.

Minutos después del reporte inicial, el Cuerpo de Bomberos y diversas ambulancias de la red hospitalaria de Boyacá arribaron al sitio para intentar controlar la conflagración. Los socorristas trabajaron de manera incansable para sofocar el fuego que todavía devoraba los restos de la aeronave de Yeison Jiménez, buscando desesperadamente señales de vida entre el metal retorcido. Lamentablemente, tras extinguir las llamas, el panorama que encontraron los rescatistas fue desolador, pues el avión había quedado totalmente reducido a escombros. La estructura, que alguna vez fue un medio de transporte seguro para el artista, se convirtió en una masa de cenizas y piezas calcinadas irreconocibles tras la acción del fuego.

Labores de rescate tras accidente en el que murió Yeison Jiménez

La labor de los organismos de emergencia fue extenuante debido a la violencia del impacto y la intensidad del incendio posterior. Las autoridades locales confirmaron que, a pesar de la rápida intervención de los equipos de bomberos, la aeronave quedó convertida en un amasijo de hierros donde era casi imposible identificar los componentes originales. Los restos de Yeison Jiménez fueron hallados en medio de la desolación del terreno, confirmando lo que muchos temían desde el momento de la explosión. El operativo de recuperación de los cuerpos se extendió durante varias horas, mientras el área era acordonada para proteger la evidencia del siniestro y permitir el trabajo de los peritos forenses.

El primer reporte emitido por la policía y las autoridades de control incluyó el nombre de Yeison Jiménez en la lista de personas fallecidas, junto a otros músicos de su equipo de trabajo que lo acompañaban en este viaje. La pérdida es total, no solo en términos de vidas humanas, sino también en el equipo técnico y personal que se encontraba a bordo. La escena en la vereda Romita reflejaba la crudeza de un accidente que no dejó margen de maniobra para los pilotos ni para los pasajeros. El avión, reducido a chatarra, simboliza ahora el final trágico de una carrera que se encontraba en su punto más alto de popularidad y éxito comercial.

Incertidumbre sobre las causas del siniestro que cobró la vida de Yeison Jiménez

A pesar de la gravedad de los hechos, hasta el momento se desconocen los motivos exactos que provocaron el accidente de Yeison Jiménez. Las investigaciones preliminares se encuentran en una etapa temprana y los expertos en aviación civil están recolectando testimonios y piezas clave entre los escombros para determinar qué falló. Se sabe que el artista venía de una exitosa presentación en la Feria de Manizales y se dirigía a Marinilla para otro concierto, pero el trayecto se vio interrumpido por causas que aún son materia de análisis por parte de las autoridades competentes. No se ha descartado ninguna hipótesis, desde una falla mecánica hasta factores ambientales en la zona de Paipa.

Lo que sí se ha podido establecer es que la aeronave perdió el control pocos segundos antes de alcanzar la altura necesaria para un vuelo estable. Usuarios en redes sociales que presenciaron el despegue aseguran que el avión de Yeison Jiménez no pudo ganar la altitud suficiente, lo que derivó en la caída libre hacia la vereda Romita. Esta falta de sustentación es uno de los puntos clave que los investigadores están evaluando para entender por qué una aeronave que parecía estar en condiciones operativas terminó estrellándose. La incertidumbre crece entre los seguidores del cantante, quienes esperan respuestas claras sobre las fallas que llevaron a este desenlace fatal en Boyacá.

Un despegue que terminó en tragedia nacional

El relato de los momentos previos al impacto describe una situación de alta tensión en el aeropuerto de salida. Según testigos, el avión de Yeison Jiménez inició su carrera de despegue de manera normal, pero a los pocos segundos se escuchó un ruido inusual proveniente de los motores. La aeronave nunca logró nivelarse y su trayectoria fue descendente casi de inmediato, impactando contra el suelo de forma violenta. Este suceso ha generado una ola de tristeza en todo el país, ya que el artista se preparaba para grandes eventos, como su próxima fecha en el estadio El Campín de Bogotá, programada para el mes de marzo de este año 2026.