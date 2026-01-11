Yeison Jiménez: Así fueron los sueños en los que el cantente colombiano de música popular predijo su muerte

La sorpresiva partida de Yeison Jiménez ha dejado una estela de dolor y asombro en el país, especialmente al recordar las impactantes confesiones que el artista realizó en vida sobre su propio final. En diversas oportunidades, el intérprete relató que tuvo hasta tres sueños profundamente perturbadores relacionados con la posibilidad de fallecer en un accidente aéreo catastrófico. Estas visiones, que en su momento parecieron simples pesadillas, terminaron convirtiéndose en relatos premonitorios tras lo ocurrido este sábado en las cercanías del municipio de Paipa, donde el avión en el que viajaba se accidentó.

Durante una reveladora entrevista en el programa “Se dice de mí” de Caracol Televisión, el cantante describió cómo experimentaba la recurrente sensación de que su avión sufriría un percance. En sus primeros relatos oníricos, Yeison Jiménez intentaba advertir de forma desesperada al piloto sobre una falla técnica inminente que él podía percibir antes de despegar. El artista recordaba que, en esas dos primeras visiones, la respuesta del capitán de la aeronave era de alivio, confirmando que gracias a su aviso habían logrado solucionar un error grave antes de emprender el vuelo.

El mensaje del tercer sueño y las señales divinas que tuvo Yeison Jiménez

Sin embargo, la tercera manifestación onírica fue la que marcó un punto de no retorno en la tranquilidad mental del reconocido cantante. En esta ocasión, Yeison Jiménez ya no lograba evitar el desastre mediante una advertencia, sino que se convertía en un espectador impotente de su propio desenlace trágico en tierra. En el sueño, el artista veía con una claridad aterradora el accidente y cómo las cadenas de noticias informaban sobre el suceso, lo que le generó un impacto emocional difícil de procesar en su agitada vida cotidiana.

Hace 2 semanas Yeison Jiménez contó en una entrevista que había soñado 3 veces que iba a morir en un accidente de avión. Hoy falleció en un accidente de avión. ¡Increíble! pic.twitter.com/mov6exkyUm — Santiago Uribe (@santiuribedel10) January 10, 2026

“Dios me dio tres señales y yo no las entendí”, reconoció con profunda tristeza en aquella conversación grabada, rememorando el constante temor que lo perseguía en cada trayecto aéreo. Para Yeison Jiménez, estas experiencias no eran simples coincidencias fortuitas, sino advertencias directas que lo hacían reflexionar sobre la fragilidad de su existencia y el riesgo constante de sus traslados nacionales. La recurrencia de estas imágenes en su mente alimentó una angustia profunda que hoy, tras el siniestro en Boyacá, cobra un significado mucho más escalofriante para todos sus fanáticos y allegados.

El estremecedor relato de Yeison Jiménez sobre una falla técnica en pista

El detalle técnico que Yeison Jiménez proporcionó sobre sus visiones y experiencias cercanas a la muerte era sumamente específico y cargado de realismo. Relató que, al momento de carretear, exactamente a los 13 o 14 segundos de estar en la pista, sentía un estallido ensordecedor que lo paralizaba. Inmediatamente después del ruido, el avión comenzaba a inclinarse de forma peligrosa hacia un costado, mientras él observaba con total impotencia cómo los paneles de control de la aeronave fallaban de manera sistemática.

En su escalofriante relato, mencionaba que no había velocidad suficiente y que la aeronave simplemente no lograba ascender para evitar el impacto inminente. Los motores marcaban errores críticos con leyendas técnicas como “Bad left, bad right”, mientras Yeison Jiménez veía que el avión seguía recto hacia una montaña que se erguía frente a ellos. Esta descripción detallada coincide con la tensión vivida en el siniestro real del sábado, donde la falta de altura fue un factor determinante según los primeros reportes de los testigos presenciales en la vereda Romita.

La angustia de no conocer a su hijo recién nacido

Uno de los momentos más desgarradores de sus testimonios se centraba en la figura de su hijo, quien estaba a pocos días de nacer. Durante una de estas situaciones críticas que él mismo relató, un camarógrafo que lo acompañaba le advirtió con pánico que salía agua de uno de los motores. Para Yeison Jiménez, el reloj corría en contra de su vida, pues faltaban apenas diez días para el nacimiento de su pequeño, un evento programado para el 4 de junio, mientras el incidente narrado ocurrió un 24 de mayo.

“Yo dije: no conocí al niño. No lo conocí”, expresó en su momento entre lágrimas, dejando ver la vulnerabilidad de un padre ante la inminencia de la muerte. El peso de no poder estrechar a su hijo por primera vez fue la carga más pesada para Yeison Jiménez durante esos momentos de incertidumbre en el aire. La idea de dejar a su familia desamparada antes de un momento tan vital marcó un quiebre en su fortaleza interna, llevándolo a enfrentar realidades psicológicas muy oscuras que marcaron su vida personal.

El impacto psicológico y la depresión posterior al trauma

Las consecuencias de estas experiencias y premoniciones no fueron solo de carácter espiritual, sino que afectaron gravemente la salud mental del artista. Tras enfrentar estos episodios de pánico real y visiones fatales, Yeison Jiménez reconoció que se sumió en una fuerte depresión que se prolongó por cerca de cuatro meses. El cantante tuvo que buscar apoyo profesional constante y asistir al psicólogo para intentar superar el trauma que le dejó el sentir la muerte tan cerca en repetidas ocasiones mientras cumplía con sus compromisos profesionales.

Hoy, la historia de Yeison Jiménez se cierra con la ironía trágica de quien vio venir su propio destino y lo compartió abiertamente con su público. Sus palabras en el programa de Caracol resuenan ahora como un eco de despedida, confirmando que el artista vivió sus últimos años bajo la sombra de una advertencia que finalmente se cumplió este 10 de enero. La música popular pierde a un visionario que, entre sueños y realidades, siempre supo que su viaje por este mundo podría terminar de forma abrupta entre las nubes de su país.