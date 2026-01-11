Yeison Jiménez: Video que muestra un accidente aéreo no corresponde al siniestro en el que murió el cantante colombiano de música popular.

La trágica noticia sobre la muerte de Yeison Jiménez ha generado una ola de conmoción en todo el territorio colombiano, pero también ha dado pie a la propagación de noticias falsas en las plataformas digitales. Tras confirmarse que el artista de música popular perdió la vida este sábado 10 de enero en un siniestro aéreo en Boyacá, comenzó a circular con fuerza un supuesto video que capturaría el momento exacto del desastre. Sin embargo, diversos portales de verificación aclaran que este material audiovisual no guarda relación alguna con el fatídico hecho registrado la tarde de este sábado, instando a los seguidores del cantante a no difundir contenido no validado por fuentes oficiales en medio del luto nacional.

Es importante precisar que las imágenes que se han viralizado, vinculándolas erróneamente con Yeison Jiménez, corresponden en realidad a un suceso trágico ocurrido en Venezuela durante el mes de octubre del año 2025. Aunque el terreno que se observa en la grabación posee características similares al relieve de la vereda Romita, donde cayó la avioneta del artista, la cronología y los detalles técnicos desmienten cualquier vínculo con el accidente de hoy. La rapidez con la que se comparten estos clips en redes sociales suele alimentar la desinformación, generando una confusión innecesaria entre los fanáticos que buscan respuestas sobre la partida del intérprete de “Mi Promesa”.

Análisis del video captado por un aficionado en Venezuela

En el material audiovisual que circula, captado originalmente por una persona aficionada, se observa el instante preciso en que una aeronave distinta a la de Yeison Jiménez estaba por despegar. De acuerdo con la secuencia de ese registro antiguo, se evidencia claramente cómo la avioneta comienza a desestabilizarse pocos segundos antes de lograr emprender el vuelo de forma segura. En el video se ve que la estructura gira estrepitosamente sobre su propio eje, perdiendo la sustentación necesaria para mantenerse en el aire, lo que deriva en un impacto violento contra el suelo que termina de forma inmediata con una explosión de gran magnitud.

La crudeza del video muestra que, tras el impacto, la aeronave estalla y de inmediato se producen grandes lenguas de fuego que envuelven los restos metálicos. Simultáneamente, emerge una densa y oscura columna de humo que domina el paisaje, una escena que, aunque aterradora, no pertenece al siniestro de Yeison Jiménez ocurrido hoy en la vía entre Paipa y Duitama. A pesar de que la secuencia visual es impactante y ha engañado a miles de internautas, los expertos en aviación han señalado diferencias estructurales entre la máquina del video y la avioneta en la que se desplazaba el equipo del cantante colombiano este fin de semana.

El verdadero contexto del siniestro en la vereda Romita

Mientras el video falso sigue sumando reproducciones, la realidad del accidente de Yeison Jiménez en Boyacá se centra en la vereda Romita, donde su avioneta se accidentó durante la tarde del sábado. El artista se dirigía hacia el municipio de Marinilla junto a cinco de sus músicos, tras haber tenido una participación estelar en la reciente Feria de Manizales. Las autoridades locales, incluyendo al Cuerpo de Bomberos, confirmaron que la aeronave en la que viajaba el cantante sí se prendió fuego tras el choque, pero las circunstancias del despegue y la ubicación geográfica difieren totalmente de lo mostrado en las imágenes captadas en Venezuela el año pasado.

El equipo de socorro que atendió la emergencia de Yeison Jiménez informó que el avión quedó reducido a escombros tras ser consumido por las llamas en suelo boyacense. No obstante, las tomas aéreas y fotografías del sitio del suceso real muestran un entorno de vegetación y topografía propio de la región de Paipa, distinto al área despejada que se observa en el clip viralizado de forma malintencionada. La confusión ha sido tal que muchos medios internacionales replicaron el video de 2025 pensando que se trataba de una primicia informativa sobre el deceso del talentoso músico nacido en Manzanares, Caldas.

El legado de humildad frente a las noticias falsas

Esta situación de desinformación contrasta fuertemente con la esencia que Yeison Jiménez siempre intentó transmitir a través de sus redes sociales oficiales. Horas antes de su muerte, el artista publicó un mensaje que hoy resuena en el corazón de sus fans: “Siempre humilde porque lo que Dios da también lo puede quitar”. Sus palabras, cargadas de espiritualidad y consciencia sobre la fragilidad de la vida, se han vuelto un refugio para quienes rechazan el morbo de los videos falsos. El cantante siempre abogó por la verdad y el respeto, valores que sus seguidores piden mantener ahora que su voz se ha silenciado tras el impacto en la vereda Romita.

Incluso en Ecuador, país donde Yeison Jiménez realizó su última visita el pasado 24 de noviembre en Quito, la noticia del video falso ha generado indignación entre los clubes de fanáticos. La conexión emocional que el artista construyó durante su gira “Mi Promesa” ha hecho que el público sea más cauteloso al consumir información que circula en internet. La partida del cantante es lo suficientemente dolorosa como para verse empañada por montajes o clips de tragedias ajenas que solo buscan generar clics a costa del sufrimiento de las familias de los seis fallecidos en el accidente real.

Investigaciones oficiales y confirmación técnica

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes en Colombia ya ha emitido comunicados donde ratifica que las causas del siniestro de Yeison Jiménez aún se desconocen formalmente. Los peritos se encuentran trabajando en el lugar del choque para recolectar pruebas físicas que permitan determinar por qué la aeronave no alcanzó la altura necesaria para despegar con éxito. Mientras tanto, el video de Venezuela se descarta de plano como evidencia técnica, pues no aporta ningún dato real sobre el vuelo que salió con destino a Antioquia. La claridad informativa es vital para que la familia del artista pueda vivir su duelo con la dignidad que el artista merece.