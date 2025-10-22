COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Vida
Ciencia y Tecnología

YouTube añade un temporizador para poner un límite diario al ‘scroll’ infinito de shorts

El uso prolongado del celular para ver videos en Youtube o Tiktok representa un riesgo para la salud de los menores.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Youtube sumó los shorts a su plataforma en 2020.
Youtube sumó los shorts a su plataforma en 2020.
Youtube sumó los shorts a su plataforma en 2020.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

YouTube incorporó a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del ‘scroll’ infinito.

Usuarios de YouTube deciden el tiempo

Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el ‘scroll’ o la acción de desplazar un vídeo tras otro.

La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido. Sin embargo, puede quitarse, como informan desde TechCrunch.

Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo vídeos, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del ‘scroll’ infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el ‘feed’.

Las visualizaciones de shorts se cuentan por millones

YouTube Shorts, lanzados en 2020 como respuesta a TikTok, han transformado el consumo digital. En 2025, acumulan 70 mil millones de visualizaciones diarias a nivel global, un aumento del 40% desde 2023, según datos de YouTube.

YouTube elevará a 16 años la edad mínima para hacer transmisiones en directo

Con 2 mil millones de usuarios mensuales, representan el formato de video más rápido en crecimiento de la plataforma. Supera los 90 mil millones de vistas diarias en picos.

Los internautas prefieren Shorts por su brevedad: videos verticales de hasta 60 segundos, ideales para móviles. El 21,5% de los espectadores son adultos de 25-34 años, aunque capturan a toda la Generación Z. Cabe destacar que el algoritmo prioriza retención: si un usuario ve el video completo, se impulsa su distribución.

En Estados Unidos, el 46% de los usuarios de internet accede mensualmente, impulsando el engagement en feeds dedicados. Este consumo refleja hábitos fragmentados: sesiones rápidas en apps, con Shorts generando el 12,4% del tiempo de visualización en TVs conectadas.

Alerta por videos de Youtube y Tiktok

El uso prolongado de celular viendo Shorts o TikToks provoca daños neurológicos y físicos, especialmente en niños. Estudios de la Universidad de California revelan que más de 2 horas diarias reducen la materia gris en el 13%, afectando concentración y memoria a corto plazo. Además, la luz azul suprime melatonina en un 23%, causando insomnio crónico y alterando ritmos circadianos.

En menores de 12 años, el dopamina scroll genera adicción: el 62% desarrolla síntomas de TDAH, con menor control de impulsos, según la American Academy of Pediatrics.

Visuales rápidos (15-60 seg) fragmentan la atención sostenida en un 35%, impidiendo lectura profunda. Posturas encorvadas provocan dolor cervical (scoliosis digital) en el 41% de usuarios infantiles.

La OMS alerta que supera 3 horas diarias eleva ansiedad y depresión en un 27% en niños, por comparación social y FOMO (miedo a perderse algo).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

YouTube añade un temporizador para poner un límite diario al ‘scroll’ infinito de shorts

Más de la mitad de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos, según encuesta

Motociclista muere tras chocar contra un tanquero en los exteriores del Hospital de Especialidades de Portoviejo

CONAIE pone fin al paro y llama a la unidad indígena para la campaña por el “No” en la Consulta Popular

Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

YouTube añade un temporizador para poner un límite diario al ‘scroll’ infinito de shorts

Más de la mitad de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos, según encuesta

Motociclista muere tras chocar contra un tanquero en los exteriores del Hospital de Especialidades de Portoviejo

CONAIE pone fin al paro y llama a la unidad indígena para la campaña por el “No” en la Consulta Popular

Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más de la mitad de ecuatorianos enfrentan dificultades para acceder a alimentos básicos, según encuesta

Motociclista muere tras chocar contra un tanquero en los exteriores del Hospital de Especialidades de Portoviejo

CONAIE pone fin al paro y llama a la unidad indígena para la campaña por el “No” en la Consulta Popular

Ecuatoriano Jefferson Cepeda renueva contrato con Movistar Team hasta 2028

Presidente de Perú declara estado de emergencia en Lima y Callao ante inseguridad: Habrá «apagón eléctrico» en las cárceles

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO