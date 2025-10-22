YouTube añade un temporizador para poner un límite diario al ‘scroll’ infinito de shorts

YouTube incorporó a la plataforma de vídeo un temporizador que permitirá gestionar el tiempo de visionado de los shorts, con el fin de ayudar a los usuarios a desconectar del ‘scroll’ infinito.

Usuarios de YouTube deciden el tiempo

Los usuarios pueden establecer un tiempo máximo diario para ver los shorts, un nuevo ajuste de la aplicación de YouTube que, una vez alcanzado el límite, pausa el ‘scroll’ o la acción de desplazar un vídeo tras otro.

La pausa se acompaña de una notificación que información precisamente de que se ha alcanzado el tiempo establecido. Sin embargo, puede quitarse, como informan desde TechCrunch.

Aunque el temporizador es una medida disuasoria que realmente no impide que los usuarios puedan seguir viendo vídeos, sí ofrece un momento de contacto con la realidad en medio del ‘scroll’ infinito, es decir, el consumo excesivo de shorts a consecuencia de su aparición automática en el ‘feed’.

Las visualizaciones de shorts se cuentan por millones

YouTube Shorts, lanzados en 2020 como respuesta a TikTok, han transformado el consumo digital. En 2025, acumulan 70 mil millones de visualizaciones diarias a nivel global, un aumento del 40% desde 2023, según datos de YouTube.

Con 2 mil millones de usuarios mensuales, representan el formato de video más rápido en crecimiento de la plataforma. Supera los 90 mil millones de vistas diarias en picos.

Los internautas prefieren Shorts por su brevedad: videos verticales de hasta 60 segundos, ideales para móviles. El 21,5% de los espectadores son adultos de 25-34 años, aunque capturan a toda la Generación Z. Cabe destacar que el algoritmo prioriza retención: si un usuario ve el video completo, se impulsa su distribución.

En Estados Unidos, el 46% de los usuarios de internet accede mensualmente, impulsando el engagement en feeds dedicados. Este consumo refleja hábitos fragmentados: sesiones rápidas en apps, con Shorts generando el 12,4% del tiempo de visualización en TVs conectadas.

Alerta por videos de Youtube y Tiktok

El uso prolongado de celular viendo Shorts o TikToks provoca daños neurológicos y físicos, especialmente en niños. Estudios de la Universidad de California revelan que más de 2 horas diarias reducen la materia gris en el 13%, afectando concentración y memoria a corto plazo. Además, la luz azul suprime melatonina en un 23%, causando insomnio crónico y alterando ritmos circadianos.

En menores de 12 años, el dopamina scroll genera adicción: el 62% desarrolla síntomas de TDAH, con menor control de impulsos, según la American Academy of Pediatrics.

Visuales rápidos (15-60 seg) fragmentan la atención sostenida en un 35%, impidiendo lectura profunda. Posturas encorvadas provocan dolor cervical (scoliosis digital) en el 41% de usuarios infantiles.

La OMS alerta que supera 3 horas diarias eleva ansiedad y depresión en un 27% en niños, por comparación social y FOMO (miedo a perderse algo).